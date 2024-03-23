لن تمول "اونروا" وميزانية عسكرية "عادية" لإسرائيل: المصادقة باللحظة الأخيرة على الميزانية الأمريكية

وصل المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة صباح اليوم السبت وذلك بخصوص مسألة التصويت على الميزانية السنوية، وبالتالي منع وقوع حالة إغلاق عام للحكومة. ولا تشمل الميزانية حزمة المساعدات العسكرية الإضافية لإسرائيل البالغة 14.1 مليار دولار التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن، ولكنها تشمل المساعدات العسكرية “العادية” البالغة 3.8 مليار دولار – ولن يتم إدراج ميزانية وكالة الغوث "اونروا" حتى عام 2025 على الأقل.

Shawn Thew/Pool via AP

وتوصل المشرعون الساعة 23:52 بالتوقيت المحلي، دقائق قبل الموعد النهائي منتصف الليل والذي كان سيدخل 70% من الولايات المتحدة الى حالة إغلاق عام، ولوح زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بإبهاميه في الهواء مشيرا الى الصحافيين "يوجد اتفاق".

الخلاف في الكابيتول بين الديموقراطيين والجمهوريين حول الميزانية بات طقسا ثابتا يؤدي الى تصويت ماراثوني حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في منتصب الليل، لتجنب الإغلاق الحكومي والتي لا يمكنها أن تعمل بدون ميزانية للعام المقبل.

وكانت حزمة المساعدات الى إسرائيل وأوكرانيا في خضم النقاشات حول الميزانية البالغة 1.2 ترليون دولار، وفي النهاية تم التوصل الى اتفاق بأن التمويل الى حلفاء الولايات المتحدة سيخرج من صفحات الحزمة وستكون منفصلة، لكن بقيت نقاط ذات صلة بإسرائيل بالميزانية الأمريكية لعام 2024.

رغم أن الحزمة لا تشمل المساعدات الإضافية لإسرائيل التي أعلن عنها بايدن بقيمة 14.1 مليار دولار، لكنها تشمل المساعدات العادية بقيمة 3.8 مليار دولار، والمضمونة بموجب اتفاق التفاهم القديم بين إسرائيل والولايات المتحدة، ويشمل 500 مليون دولار لبرامج تعاون دفاعية من الصواريخ، 40 مليون دولار لبرامج مسيرات مشتركة، و47.5 مليون دولار للتعاون ضد الإنفاق. كما تحظر الحزمة على الإدارة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل الى خارج القدس.

وكالة الغوث اونروا، لن يتم تمويلها وفقا للحزمة الجديدة حتى عام 2025 على الأقل وسيتم تحويل 175 مليون دولار الى "مسار يتجاوز اونروا" للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. التشريع يشمل سلسلة من القيود الجديدة والتعليمات لمراقبة كل مساعدة أمريكية أو جهة ثالثة لغزة تلزم وجود أليات لمنع "نهب أو تحويل المساعدات الإنسانية". التعاون الفلسطيني مع إسرائيل وتبليغ بشكل متواصل للكونغرس.

وأي إنفاق دبلوماسي لوحدة الشؤون الفلسطينية الأمريكية في القدس سيتطلب أيضًا تقديم تقارير إلى الكونجرس، كتسوية لمطلب الجمهوريين بإعادة المكتب إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل، جاك لو، ولتحديد صلاحياته.