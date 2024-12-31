ستواجه تحديا هائلا|| ميساء صابرين أول امرأة تعين بمنصب حاكم المصرف المركزي في سوريا، وهذه أبرز المعلومات عنها

عينت السلطات السورية الحاكمة الجديدة ميساء صابرين بمنصب الحاكم للمصرف المركزي ، وذلك وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الحكومة السورية.

وذكر البيان الاثنين إن "ميساء صابرين التي شغلت منصب النائب الأول لحاكم المصرف المركزي في عهد النظام السابق ستتولى المنصب الأعلى في المؤسسة"، وبذلك ستكون صابرين أول امرأة تدير هذه المؤسسة المالية ومن النساء القلائل اللواتي تم تعيينهن بمنصب رفيع من قبل سلطة الحكم الجديدة في دمشق.

ويواجه الحاكم الجديد للمصرف المركزي تحديا هائلا في تحقيق استقرار العملة واحتياطات النقد الأجنبي مع وضع السياسات المطلوبة لتمكين النمو. وقد أجبر التضخم المرتفع السوريين إلى حمل كميات كبيرة من النقود لدفع ثمن الأمور الأساسية، وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من ثلث السوريين يعانون من الفقر المدقع.

وصابرين وفقا للمعلومات المتوفرة عنها، حاصلة على شهادة الماجستير والدكتوراة في المحاسبة من جامعة دمشق، إضافة إلى شهادة محاسب قانوني، وشغلت منصب النائب الأول لحاكم المصرف المركزي سابقاً، منذ أكتوبر/تشرين أول 2018، وتمتلك خبرة مهنية تزيد على 15 عاماً في المجال المالي والمصرفي. وكانت صابرين عضوًا في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ممثلة عن المصرف المركزي، قبل أن تتولى منصبها الجديد