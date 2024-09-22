تسجيل زيادة كبيرة بعمليات انتقال الإسرائيليين من مساكنهم والهجرة لخارج البلاد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام

تظهر البيانات التي نشرها اليوم (الأحد) مكتب الإحصاء المركزي أنه في ظل الحرب، كانت هناك زيادة بنسبة 59٪ في عمليات الانتقال من منازلهم في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، مقارنة بالعام الماضي. وفي كل شهر، يهاجر حوالي 2200 إسرائيلي إضافي على المدى الطويل مقارنة بالعام الماضي.

أيضا في عام 2023، في ظل الثورة القضائية، كانت هناك قفزة في عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد لفترة طويلة – وبلغ عددهم 55300 شخص. وبالمقارنة مع عام 2022، فهذه زيادة بنسبة 46.4%.

ومن بين المغادرين البلاد لفترة طويلة، فإن 40.6% من السكان تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا. بالإضافة إلى ذلك، كان معظم المهاجرين من اليهود (61.3%) وأكثر من نصفهم من وسط البلاد (54%). يتميز السكان المغادرين للبلاد بمستوى تعليمي أعلى من بقية السكان في إسرائيل. ومن بين أولئك الذين تركوا البلاد من جيل 20 حتى90 عامًا، كان 53.7% منهم قد قضوا 13 عامًا أو أكثر في الدراسة والتعليم. حوالي نصف المغادرين (49.6٪) كانوا مهاجرين جدد في الماضي. وبمزيد من التفصيل، كان 27500 يهودي وآخرين، ولدوا في الخارج، كانوا من بين المغادرين على المدى الطويل في عام 2023. ومن بين هؤلاء، 6500 كانوا مهاجرين جدد حتى عام 2017.