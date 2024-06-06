يخلق 17.000 منصب شغل: المجموعة الصينية-الأوروبية توقع اتفاقية مع المغرب لإنشاء وحدة صناعية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية

بكلفة استثمار تبلغ 12.8 مليار درهم، وقع المغرب والمجموعة الصينية-الأوروبية "غوشن هاي تيك" الرائدة في مجال التنقل الكهربائي، اليوم الخميس، بالرباط، اتفاقية استثمارية ذات طابع استراتيجي، لإحداث وحدة صناعية ضخمة مع منظومة متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في مدينة القنيطرة، بسعة تصل إلى "GWh 20"، من المرتقب أن يساهم هذا المشروع في خلق 17.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، من ضمنها 2.300 منصب شغل عالي الكفاءة.

وسيمكن هذا المشروع من إحداث وحدة صناعية ضخمة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مما سيعزز ريادة المغرب في صناعة السيارات والانتقال الطاقي، وبحسب بيان المجموعة "الشطر الأول من هذا الاستثمار سيمكن من تطوير الأنشطة الصناعية للمجموعة في المغرب، ووضع منظومة متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بسعة تصل إلى "GWh 100" في نهاية المطاف، وبكلفة استثمارية إجمالية تقدر بـ 65 مليار درهم" وتابع"مجموعة ’غوشن هاي تيك’ كانت قد حققت إنجازات هامة في أوروبا والولايات المتحدة، حيث أنشأت 12 وحدة صناعية ضخمة على مدار العامين الماضيين، وذلك لتلبية الطلب العالمي الكبير على قطاع التنقل الكهربائي، مبرزا أن اختيار هذه المجموعة للمملكة يبرهن على ثقتها في المغرب كوجهة رئيسية ومنصة استثمارية متميزة، خاصة على مستوى المنظومات الصناعية التي تساهم في توفير فرص الشغل وخلق القيمة المضافة".