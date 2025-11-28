"الجمعة السوداء" لعام 2025 في إسرائيل: ارتفاع الإنفاق بأكثر من 20 في المئة مسجلا رقما قياسياً

شهدت الجمعة السوداء 2025 إقبالاً استثنائياً في إسرائيل، مع زيادة هائلة في إنفاق المستهلكين. ووفقاً لبيانات نشرتها شركة "شفا"، أنفق الإسرائيليون أكثر من 989.42 مليون شيكل (262,394,282.94 يورو) بين الساعة 8 صباحاً و2 ظهراً من اليوم الجمعة، وهو مستوى لم يسبق له مثيل في هذا اليوم السنوي الحافل بالتخفيضات الضخمة.

يمثل هذا المبلغ زيادة بنسبة 21% مقارنة بـ"الجمعة السوداء" من عام 2024، التي شهدت إنفاق 817.39 مليون شيكل خلال الفترة نفسها. تُظهر الإحصاءات أيضًا أن الإصدارات السابقة كانت أقل بكثير، حيث أُنفق 548.93 مليون شيكل في عام 2023 و695.94 مليون شيكل في عام 2022. بل إن إنفاق المستهلكين المُسجّل يوم الجمعة هذا يتجاوز إنفاقهم في المناسبات التقليدية الكبرى: ففي عشية رأس السنة العبرية، 22 سبتمبر/أيلول 2025، بلغ إجمالي المشتريات بين الساعة 8 صباحًا و2 ظهرًا 978.68 مليون شيكل، وهو مبلغ أقل، مع ذلك، من المبلغ المُسجّل اليوم.

يؤكد هذا الارتفاع الهائل اتجاهًا ملحوظًا بالفعل في الأشهر الأخيرة: فرغم السياق الجيوسياسي المتوتر وعدم اليقين الاقتصادي، تحافظ الأسر الإسرائيلية على قوة شرائية قوية وميل قوي للاستهلاك، لا سيما خلال فعاليات التجارة الدولية الكبرى.

ويشير المحللون أيضًا إلى أن "أكثر اللحظات ازدحامًا" في الصباح - عندما يبلغ حجم المعاملات ذروته - تُجسّد جنون التسوق عبر الإنترنت وفي المتاجر. ومن المتوقع أن تكون نسخة عام 2025 من الجمعة السوداء واحدة من أكثر النسخ كثافة على الإطلاق التي تم تسجيلها في إسرائيل.