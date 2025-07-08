"علي إكسبرس" تدرس إنشاء مكاتبها الأولى في إسرائيل

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كشف: تدرس "علي إكسبريس" افتتاح أول مكاتبها في إسرائيل، وفقًا لما صرحت به دورا، المديرة التنفيذية في الشركة التي تؤمن بالسوق الإسرائيلية، لقناة i24NEWS. وأضافت: "زرنا إسرائيل في أغسطس/أب 2023، ثم اندلعت الحرب. جزء من هدف علي إكسبريس هو جعل تجربة المستهلك أكثر متعة، لذلك نسعى لاستقطاب الكفاءات المحلية".

بحسب مدير علي إكسبريس، يُعدّ السوق الإسرائيلي حاليًا من أهم عشرة أسواق عالمية لعلي إكسبريس من حيث حجم المشتريات. أما من حيث تكرار عمليات الشراء على علي إكسبريس، فتحتل "إسرائيل الصغيرة" المركز الأول على موقع التسوق العالمي..