ثلاثة دول تخفف من تحذيراتها السفر إلى إسرائيل

في تطورات إيجابية للغاية خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، أعلنت الصين واليابان والمملكة المتحدة التخفيف من تحذيراتها من السفر إلى إسرائيل، باعتبارها تحركات مهمة للغاية على المستوى السياسي وعلى صعيد موقف العالم مما يحدث في إسرائيل.

من جهته خفضت اليابان تحذير السفر إلى إسرائيل من المستوى 3، باستثناء المنطقة المحيطة بغزة والحدود الشمالية. وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن المواطنين اليابانيين يلتزمون بتحذيرات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية، وتجنبوا القدوم إلى إسرائيل في الأشهر الأخيرة. ومن المقدر أن يستأنف الآن وصول كبار المسؤولين والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين اليابانيين إلى البلاد، مما يساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، وفي وقت لاحق أيضًا السياح.

رحلات شركة العال إلى طوكيو تكاد تكون ممتلئة عن آخرها، لكن الغالبية العظمى منها من رجال الأعمال والسياح الإسرائيليين. والآن من المتوقع أن يأتي اليابانيون أيضًا إلى إسرائيل. ومن المتوقع أيضًا أن تشير اليابان، وهي دولة حذرة ومحسوبة بشكل عام، إلى الدول الأخرى إلى أنه من الممكن الوصول إلى إسرائيل بأمان، الأمر الذي قد يؤدي أيضًا إلى عودة شركات الطيران الأجنبية إلى هنا. ويأتي الإعلان الياباني في أعقاب الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية في طوكيو أمام مسؤولي الحكومة اليابانية في الأسابيع الأخيرة.

ومن جهتها رفعت الصين مستوى تحذير السفر إلى إسرائيل إلى اللون الأحمر، في جميع أنحاء البلاد، حيث أعلنت وزارة الخارجية، أمس الخميس، رسميًا عن خفض تحذير السفر على النحو التالي: ترك تحذير أحمر لمناطق شمال قيسارية وجنوب عسقلان وغرب بئر السبع. أما في باقي أنحاء البلاد، أي المنطقة الوسطى بأكملها، فقد تم تغييره إلى اللون البرتقالي، أي تم تخفيف التحذير. وحتى الآن، منع تحذير السفر موظفي الهيئات الرسمية في الصين من الموافقة على السفر إلى إسرائيل، بما في ذلك شركات الأعمال الحكومية.

وقد منع تحذير السفر عمليا سفر المواطنين الصينيين إلى إسرائيل، كما جعل من الصعب على الكيانات المالية أن تقيم علاقاتها التجارية مع إسرائيل. إن تخفيف تحذير السفر إلى المناطق المحظورة في إسرائيل هو نتيجة مباشرة لجهود بذلها مقر وزارة الخارجية أمام السفير الصيني في إسرائيل والسفارة الإسرائيلية في الصين أمام وزارة الخارجية الصينية - والتي استمرت لعدة أشهر .

كما خففت بريطانيا بشكل كبير تحذير السفر إلى إسرائيل بعد حوالي عام، فبدلاً من فرض حظر شامل على السفر باستثناء السفر الضروري، أصبحت معظم إسرائيل الآن خضراء (باستثناء غزة ومعظم الضفة الغربية وشمال إسرائيل). هذه أخبار جيدة من المتوقع أن تعيد تأمين الركاب إلى المملكة المتحدة وستكون حافزًا كبيرًا لعودة شركات الطيران البريطانية إلى إسرائيل.