الاتحاد الأوروبي يدين القيود المفروضة وغير المبررة على التجارة والاستثمارات من طرف السلطات الجزائر ية

أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان، اليوم الجمعة، أن “الاتحاد الأوروبي أطلق إجراء لتسوية النزاعات ضد الجزائر بهدف بدء حوار بناء بهدف رفع القيود في عدة قطاعات تتراوح من المنتجات الزراعية إلى السيارات".

ويدين الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص "نظام تراخيص الاستيراد الذي له تأثيرات تعادل حظر الاستيراد، والدعم المشروط باستخدام الأجزاء المصنعة محليا لمصنعي السيارات ووضع سقف للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للعقارات في الجزائر نظرا للجهود غير الناجحة لحل المسألة وديا، اتخذ الاتحاد الأوروبي هذه المبادرة للحفاظ على حقوق الشركات والمصدرين الأوروبيين العاملين في الجزائر المتأثرين. كما تضر التدابير الجزائرية بالمستهلكين الجزائريين بسبب القيود غير المبررة على اختيار المنتجات"، تقول اللجنة.

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ومن المقرر أن تكون الإجراءات الذي تم الإعلان عنها، اليوم الجمعة، جزءًا من اتفاق الشراكة الذي كان وقع بين الاتحاد الأوروبي والجزائر عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2005. وهي تضع إطارا للتعاون في جميع المجالات، بما في ذلك التجارة.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات التقييدية التي فرضتها الجزائر منذ 2021 تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، و إذا لم يتم التوصل إلى حل، فسيحق للاتحاد الأوروبي أن يطلب إنشاء لجنة تحكيم. تتضمن كافة الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي آلية لتسوية المنازعات. ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك الأكبر للجزائر، حيث استحوذ على حوالي 50.6 في المئة من التجارة الدولية للبلاد في عام 2023.