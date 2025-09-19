شارون غال: "إسرائيل في وضع اقتصادي مذهل - ليس كما يصوره الإعلام"

قد يعجبك أيضًا -

في الحلقة الأسبوعية من برنامج "ميفو ليبوداست" على القناة العبرية لـi24N EWS قال غال شارون بشأن الوضع الاقتصادي في إسرائيل، "لقد ارتكب رئيس الوزراء خطأً غير معهود، ولكن عند التدقيق في البيانات، نجد أن إسرائيل تُقرض العالم 300 مليار دولار، وسوق الأسهم في أعلى مستوياته على الإطلاق. لقد كسب الإسرائيليون مئات المليارات من صناديق التقاعد والمدخرات - وهذا يحدث في خضم حرب".

كما تطرق غال إلى الجهد المدني والعسكري، قائلا "80 في المئة من الجنود المجندين في الاحتياط، و80 في المئة عادوا إلى الشمال، و90 في المئة إلى الحصار - هؤلاء هم أصحاب القلوب الرحيمة. الرسائل المُضعفة لا تعكس الواقع على الأرض".

وأشار غال إلى الفيلم الإسرائيلي الذ يفاز بجائزة "أوفير"، وانتقد صانعه لدعواته ضد إسرائيل "إن جرأة صانع الفيلم الذي يصفنا بـ "قتلة الشعب" - قد عزل نفسه. الإسرائيليون لا يرونكم ولا يحسبونكم". واختتم البودكاست بتهنئة المشاهدين بالعام الجديد: "عام سعيد وأعياد سعيدة. انتصارات فقط".