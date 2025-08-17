انخفاض كبير في أسعار المواد الغذائية في غزة

قد يعجبك أيضًا -

أدى تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة إلى انخفاض كبير في أسعار المنتجات الأساسية في قطاع غزة، بحسب البيانات التي نشرها لأول مرة مساء اليوم (الأحد) مراسل القناة العبرية الدبلوماسي عميحاي شتاين.

كما أفيد، هذه هي بيانات جديدة وداخلية من جهاز الأمن الإسرائيلية، والتي عُرضت أمام متخذي القرار، ويتبين منها أن هناك انخفاضاً بنسبة عشرات في المئة، وأحياناً أكثر من ذلك، في أسعار المنتجات الأساسية التي تصل إلى الأسواق في قطاع غزة. هذه الأرقام مدعومة أيضاً من قبل منظمات دولية وهيئات تعمل في مجال المساعدات.

كيلو دقيق كان سعره بين 100-80 شيكل قبل حوالي ثلاثة أسابيع، انخفض إلى 18 شيكل حالياً. كيلو سكر كان سعره 300 شيكل، اليوم سعره 50 شيكل. كيلو معكرونة انخفض من 100 شيكل إلى 10 شيكل حالياً. وكيلو أرز: من 120 شيكل قبل ثلاثة أسابيع إلى 30 شيكل اليوم.