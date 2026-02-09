فرنسا تصعّد ضد "شي إن": حملة وطنية لمواجهة عملاق الأزياء الصيني

فرنسا تكثف المعركة ضد عملاق الموضة الصيني شين (Shein) وضد منصات التجارة الإلكترونية المماثلة. وزير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيرج بابين، صرح في نهاية الأسبوع أن عام 2026 سيكون "عام المقاومة" من قبل الحكومة في باريس.

في مقابلة مع شبكة TF1، وصف بابين الوضع بأنه "غير عادل"، وأكد أنه بينما تتحمل المتاجر في فرنسا المسؤولية الكاملة عن المنتجات الموجودة على رفوفها، فإن المنصات الإلكترونية تتمتع حالياً بحصانة نسبية تسمح لها بإغراق السوق بمنتجات رخيصة مع تجاوز اللوائح المحلية.

يأتي التصريح على خلفية نقاش في المحكمة في باريس حول الاستئناف الذي قدمته الحكومة. كما هو معروف، طلبت الدولة تعليق نشاط شاين لمدة ثلاثة أشهر بعد العثور على دمى جنسية على شكل أطفال معروضة للبيع في الموقع. رغم أن المحكمة رفضت الطلب في ديسمبر الماضي، أعرب بابين عن ثقته هذه المرة بأن القضاة سيقرون بأن انتهاكات الشركة "منهجية" وتشكل مساسًا فعليًا بالنظام العام.

بالتوازي، يقوم اثنان من المشرعين الفرنسيين بدفع اقتراح قانون يمنح الحكومة صلاحية تعليق المنصات الإلكترونية بشكل فوري، دون الحاجة لموافقة قضائية مسبقة.

في محاولة لوقف النمو العدواني لشركة شيئن وأمثالها، الذي يضر بشدة بتجار التجزئة التقليديين في أوروبا، ستفرض فرنسا ضريبة خاصة بقيمة 2 يورو على كل طرد اعتبارًا من الأول من مارس. وفي وقت لاحق من الصيف، من المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي ضريبة بقيمة 3 يورو على الطرود الصغيرة التي كانت حتى الآن معفاة من الجمارك. تهدف هذه الخطوات الاقتصادية والقانونية إلى حماية الاقتصاد المحلي وإجبار الشركات الصينية على الالتزام بقواعد حماية المستهلك الصارمة التي تنطبق على الأعمال الأوروبية.

شين، التي أعادت فتح منصة البيع الخاصة بها جزئياً وزعمت أنها شددت الرقابة على المنتجات، اختارت عدم التعليق رسمياً على التطورات الأخيرة في فرنسا.