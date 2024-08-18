هل ينقذ الغاز المصري لبنان من الغرق في الظلام ؟

صرح وزير الطاقة اللبناني وليد فياض خلال مكالمة مع قناة العربية أن بلادة في انتظار وصول شحنات من وصول شحنات الغاز المصري مع حلول 23 آب/أغسطس.

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ويشار الى أن شركة كهرباء لبنان أعلنت السبت بأن محطات توليد الطاقة التابعة لها استنفذت كافة إمدادتها من الوقود وستتوقف عن انتاج الطاقة حتى يتم تمديد المزيد من الإمدادات.

وأضاف وزير الطاقة اللبناني أن "مولدات كهربائية توفر الطاقة لمطار بيروت مؤقتا لمدة يومين". وقال فياض إن بلاده تنتظر شحنات الغاز من الخارج لدعم محطات الطاقة، وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية اتخذت إجراءات استباقية تحسبا لنفاذ الوقود.

ويعاني لبنان من نقص حاد في الكهرباء على مدار سنوات، خصوصا منذ الأزمة المالية التي وقعت بها البلاد منذ عام 2019، وتعتمد البيوت والشركات اللبنانية على المولدات ، كما ازداد مؤخرا الاعتماد على الألواح الشمسية للحصول على الطاقة الكهربائية، وذلك لأن الدولة عادة توفر الكهرباء لبضع ساعات فقط.