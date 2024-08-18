هل ينقذ الغاز المصري لبنان من الغرق في الظلام ؟

شركة كهرباء لبنان أعلنت بأن محطات الطاقة التابعة لها استنفذت كافة إمدادتها من الوقود وستتوقف عن انتاج الطاقة

i24NEWS
i24NEWS
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رجل يركب دراجته على طول المنتزه الساحلي بينما تظل العاصمة بيروت غارقة في الظلام أثناء انقطاع التيار الكهربائي، لبنان، الخميس 19 أغسطس 2021.
رجل يركب دراجته على طول المنتزه الساحلي بينما تظل العاصمة بيروت غارقة في الظلام أثناء انقطاع التيار الكهربائي، لبنان، الخميس 19 أغسطس 2021.AP Photo/ Hassan Ammar

صرح وزير الطاقة اللبناني وليد فياض خلال مكالمة مع قناة العربية أن بلادة في انتظار وصول شحنات من وصول شحنات الغاز المصري مع حلول 23 آب/أغسطس.

AP Photo/ Hassan Ammar
يضئئ القمر فوق العاصمة بيروت بينما يظل في الظلام أثناء انقطاع التيار الكهربائي، لبنان، الخميس 19 أغسطس 2021.AP Photo/ Hassan Ammar

ويشار الى أن شركة كهرباء لبنان أعلنت السبت بأن محطات توليد الطاقة التابعة لها استنفذت كافة إمدادتها من الوقود وستتوقف عن انتاج الطاقة حتى يتم تمديد المزيد من الإمدادات.

وأضاف وزير الطاقة اللبناني أن "مولدات كهربائية توفر الطاقة لمطار بيروت مؤقتا لمدة يومين". وقال فياض إن بلاده تنتظر شحنات الغاز من الخارج لدعم محطات الطاقة، وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية اتخذت إجراءات استباقية تحسبا لنفاذ الوقود.

ويعاني لبنان من نقص حاد في الكهرباء على مدار سنوات، خصوصا منذ الأزمة المالية التي وقعت بها البلاد منذ عام 2019، وتعتمد البيوت والشركات اللبنانية على المولدات ، كما ازداد مؤخرا الاعتماد على الألواح الشمسية للحصول على الطاقة الكهربائية، وذلك لأن الدولة عادة توفر الكهرباء لبضع ساعات فقط.

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