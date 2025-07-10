"مطاردة ساحرات": ترامب سيفرض رسوماً جمركية بسبب محاكمة الرئيس السابق

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس فرض عقوبات ورسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل. هذه المرة، لم تكن الاعتبارات الاقتصادية هي الدافع وراء قرار الرئيس، بل الاعتبارات السياسية، ألا وهي موقف النظام القضائي البرازيلي من الرئيس السابق، جايير بولسونارو.

على عكس الصيغة العادية لرسائل العقوبات، ربط ترامب صراحة بين الضرائب الجديدة ومحاكمة بولسونارو، المتهم بمحاولة قلب نتائج الانتخابات التي خسرها في عام 2022. وترامب، الذي وصفه بـ"الصديق"، استضافه أيضًا في منتجع مار-أ-لاجو الذي يملكه في عام 2020 عندما كانا كلاهما في الحكم. "لا ينبغي أن تكون هناك محاكمة كهذه"، كتب ترامب في منشور نُشر على Truth Social، "إنها حملة مطاردة ساحرات يجب أن تنتهي فورًا!".

صياغة الأمور قد تذكّر بتصريحات ترامب أيضًا بشأن محاكمة رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو. فيما يتعلق بمثوله أمام القضاء قال أيضًا: "هذا مطاردة ساحرات سياسية، تشبه كثيرًا مطاردة الساحرات التي اضطررت إلى تحملها".

وبينما لم تُفرض رسوم جمركية على إسرائيل بسبب إدارة المحاكمة، في حالة إسرائيل ربط الرئيس الأمريكي بين مطلبه وبين المساعدة الأمنية التي تقدمها حكومته لإسرائيل. "هذه المأساة من 'العدالة' ستعيق كلاً من المفاوضات مع إيران والمفاوضات مع حماس. بكلمات أخرى، من الجنون القيام بما يفعله المدّعون الخارجون عن السيطرة مع بيبي نتنياهو. الولايات المتحدة الأمريكية تنفق مليارات الدولارات سنوياً، أكثر بكثير من أي دولة أخرى، على حماية ودعم إسرائيل".

في الأيام الأخيرة صدر بيان من الولايات المتحدة بأن خطة الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس في شهر أبريل/نيسان الماضي من المتوقع أن تبدأ في بداية شهر أغسطس/آب القادم. سكان الفلبين سيدفعون 20% على البضائع الأمريكية، بروناي ومولدوفا 25%. وعلى الجزائر، العراق، ليبيا وسريلانكا سيفرض رسوم جمركية بنسبة 30%.

بالإضافة إلى ذلك، ابتداءً من 1 أغسطس/آب، ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس إلى الولايات المتحدة. وكتب على موقع "تروث" للتواصل الاجتماعي: "النحاس مادة حيوية لصناعات مثل أشباه الموصلات، والطائرات، والسفن، والذخيرة، ومراكز البيانات، وبطاريات أيونات الليثيوم، وأنظمة الرادار، وأنظمة الدفاع الصاروخي، وحتى الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت - والتي نصنعها بكميات كبيرة. إنه ثاني أكثر المواد استخدامًا في وزارة الدفاع!".

وتساءل الرئيس في منشور كتبه: "لماذا دمّر "قادتنا" - الأغبياء والمتعبون - هذه الصناعة الحيوية؟". "ستُصحح هذه الرسوم الجمركية بنسبة 50% السلوك الغبي وغير المسؤول لإدارة بايدن. ستعيد أمريكا بناء صناعة نحاس مهيمنة. هذا، في نهاية المطاف، عصرنا الذهبي!"