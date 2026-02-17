وزير الاقتصاد الإسرائيلي ينتقد البورصة الإسرائيلية بشدة: "فقط الشركات الضعيفة تُدرَج هنا"

شارك وزير الاقتصاد نير بركات اليوم (الثلاثاء) في مؤتمر الهايتك والأمن التابع لكلكلست وصحيفة يديعوت أحرونوت. خلال كلمته انتقد الوزير أداء البورصة في تل أبيب والشركات التي تدرج فيها، وقال: "فقط الشركات الضعيفة تدرج في إسرائيل، أما شركات الهايتك الناجحة فتتجه مباشرة إلى الأمريكيين وتدرج هناك".

تحدث بركات بعد ذلك عن تداعيات الطرح في إسرائيل على اقتصاد وأمن الدولة: "القيمة الإجمالية للشركات ستزداد بنسبة لا تقل عن 50%. وإذا كنا نتحدث عن أمن إسرائيل وأنت تتجه لطرح كهذا وتدخل أكثر من 100 مليار شيكل إلى إسرائيل، ضع نصفها جانباً لأمن إسرائيل. هذه هي الخطوة الأولى والأهم نحو الاستقلال الاقتصادي والأمني".

تصريحات بركات تأتي بعد أن أعلنت هذا الأسبوع فقط عملاقة التكنولوجيا المتقدمة "بالو ألتو" عن نيتها الاكتتاب في بورصة تل أبيب.

قناة الكنيست

بالتوازي، حققَت بورصة تل أبيب أرقامًا قياسية هذا العام وفي العام الماضي في المؤشرات المختلفة مقارنة بالعالم، مع أعلى أداء مقابل مؤشرات العالم في العامين الأخيرين. في عام 2025، تجاوز مؤشر تل أبيب 125 نسبة 51%، ارتفاعاً من عام 2024 الذي سجل فيه ارتفاعاً بنسبة 28.6%. منذ بداية هذا العام، سُجّل في مؤشر تل أبيب 125 ارتفاع إضافي بنسبة 12%.