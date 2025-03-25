موديز: "المخاطر السياسية أضعفت اقتصاد إسرائيل"

نشرت شركة التصنيف الائتماني موديز، مساء اليوم (الثلاثاء)، مراجعة دورية للتصنيف الائتماني لإسرائيل، وتركتها عند أدنى مستوى Baa1 حتى الآن، مع "نظرة مستقبلية سلبية". وذلك على الرغم من الموافقة على الميزانية في وقت سابق اليوم والتعديلات المالية. ومع ذلك، أكدت موديز أن المراجعة لا تتضمن إجراء تصنيف وليست مؤشرا على الإجراء المستقبلي.

ويشار الى أنه على خلفية أصوات الاحتجاجات العنيفة اليوم – تمت الموافقة على قانون ميزانية 2025 في وقت سابق بالقراءة الثانية والثالثة بالكنيست الإسرائيلي، وستبلغ قيمتها نحو 619 مليار شيكل. ومن هذا المبلغ ستصل ميزانية الأمن إلى 110 مليار شيكل. بالإضافة إلى ذلك، صادقت الهيئة العامة للكنيست في الأسبوع الماضي على أطر ميزانية الدولة وأهداف ميزانية الدولة لتنفيذ السياسة الاقتصادية لعام الميزانية 2025، والتي تقرر من خلالها أن سقف العجز سيكون 4.9%. تتضمن أطر الميزانية المعتمدة تعديلات في الميزانية يبلغ مجموعها حوالي 35 مليار شيكل، والتي تشمل تخفيضات في الإنفاق وزيادة الضرائب، بغرض تقليص العجز ومنع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من أجل إعادة الاقتصاد الإسرائيلي إلى المسار الصحيح وتحقيق الاستقرار في التصنيف الائتماني.