روسيا تتلقى ضربات قوية بسبب عقوبات ترامب

ذكرت وكالة رويترز اليوم (الجمعة) أن شركات النفط الكبرى في الصين علّقت وارداتها من النفط الروسي، وذلك عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على قطاع الطاقة في موسكو، في خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار عالميًا نتيجة تراجع الطلب على الخام الروسي.

وقالت مصادر مطلعة إن القرار الصيني جاء بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على شركتي النفط الروسيتين الأكبر، "روس نفط" (Rosneft) و**"لوك أويل" (Lukoil)**، ما دفع بكين إلى تجميد مشترياتها عبر البحر في الوقت الراهن. وأشارت المصادر إلى أن المصافي المستقلة في الصين – المسؤولة عن معظم تعاملات النفط مع روسيا والمقدّرة بـ1.5 مليون برميل يوميًا – قد تتجه أيضًا إلى تقليص مشترياتها أو نقلها عبر وسطاء لتفادي القيود الأميركية.

كما يُتوقّع أن تخفض الهند، وهي أكبر مستوردة للنفط الروسي المنقول بحرًا، وارداتها بشكل حاد في أعقاب العقوبات الأميركية الأخيرة.

وبحسب تقديرات شركة Vortexa Analytics، فإن مشتريات الشركات الحكومية الصينية من النفط الروسي ستنخفض إلى أقل من 250 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بينما توقعت شركة الاستشارات Energy Aspects أن تصل إلى 500 ألف برميل يوميًا فقط.

وفي خطوة اعتُبرت الأشد ضد موسكو منذ عودته إلى البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء عن حزمة عقوبات واسعة استهدفت صناعة النفط الروسية ونحو ثلاثين من الشركات التابعة لها. وأكد ترامب أنه ألغى لقاءً كان مقررًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: "لم أشعر أن الوقت مناسب، ربما نجري اللقاء لاحقًا".

تأتي هذه الإجراءات في إطار محاولة واشنطن الضغط على الكرملين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد عام من الانتقادات التي وُجّهت إلى ترامب بسبب امتناعه سابقًا عن اتخاذ خطوات ملموسة ضد موسكو.