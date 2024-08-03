تصعيد الصراع بين إسرائيل وإيران وحزب الله يتسبب في موجة إلغاء رحلات جوية

تواجه منطقة الشرق الأوسط أزمة جوية كبيرة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، يعلق عدد متزايد من شركات الطيران الدولية رحلاتها من وإلى إسرائيل ولبنان والأردن.

ومن بين أحدث شركات الطيران التي أعلنت تعليق خدماتها إلى إسرائيل، شركة Wizz Air، وAegean Airlines، وIberia، وAir Europe. تأتي هذه القرارات في أعقاب الإلغاءات السابقة لشركات الطيران الكبرى مثل "إيزي جيت"، والملكية الأردنية، والخطوط الجوية الأمريكية، وطيران الإمارات، والخطوط الجوية التركية، وكي إل إم، وكاثي باسيفيك، وإير كندا، ولوفتهانزا، ويونايتد إيرلاينز، ودلتا إيرلاينز.

وترتبط الأسباب المذكورة بالمخاوف من تصعيد الصراع بين إسرائيل وإيران وحزب الله، خاصة بعد تصفية كبار مسؤولي حماس وحزب الله مؤخراً في طهران وبيروت. ولهذا الوضع تداعيات كبيرة على المسافرين. ويواجه عشرات الآلاف من الإسرائيليين في الخارج صعوبات في العودة إلى ديارهم. ويحاول الكثيرون العثور على رحلات طيران بديلة عبر أثينا أو لارنكا ثم يستقلون رحلات تديرها شركات إسرائيلية.

وتمتد الاضطرابات إلى لبنان والأردن، حيث أوقفت شركتا الخطوط الجوية الفرنسية وترانسافيا رحلاتهما إلى بيروت حتى يوم الثلاثاء على الأقل. تتخذ شركات الطيران أساليب مختلفة للتعامل مع هذا الموقف. على سبيل المثال، تقدم شركة Wizz Air لعملائها المتأثرين استردادًا بنسبة 120 في المئة على شكل أرصدة، أو استرداد كامل المبلغ أو إعادة الحجز مجانًا.

تسلط هذه الأزمة الجوية الضوء على تقلب الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط وتأثيره المباشر على السفر الدولي. كما أنه يسلط الضوء على مدى سرعة استعداد شركات الطيران لتعديل عملياتها استجابة للتهديدات الأمنية المتصورة. ومع استمرار تطور الوضع، ينصح المسافرين بالبقاء على اتصال وثيق مع شركات الطيران الخاصة بهم واتباع نصائح السفر الرسمية من حكوماتهم