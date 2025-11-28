"ويز إيرلاين" ستحدث ثورة ضخمة: تأثير إقامة قاعدة الشركة في إسرائيل

نحو ثورة هائلة في عالم الطيران: زار الرئيس التنفيذي لشركة الطيران منخفض التكلفة العملاقة Wizz Air إسرائيل وأعلن اليوم (الخميس) بعد لقائه وزيرة النقل ميري ريغيف أن الشركة ستنشئ قاعدة في البلاد في أبريل/نيسان المقبل.

كما ذُكر، يُعدّ هذا خبرًا هامًا، ففي إطار إنشاء مقرّ الشركة الرئيسي، ستتمركز عشر طائرات جديدة في إسرائيل، وسيتم تخصيص حوالي مليون مقعد سنويًا. ونتيجةً لهذه الخطوة، سيتم استثمار حوالي مليار دولار في السوق الإسرائيلية، وستُضاف 4000 وظيفة جديدة.

من مزايا ويز إير في إنشاء مقرها الرئيسي توفير أوقات إقلاع مناسبة وملائمة للجمهور في الصباح والليل، بالإضافة إلى التوسع إلى وجهات إضافية من إسرائيل.

يتعلق القلق الرئيسي في إسرائيل بالشركات الإسرائيلية، التي تخشى من تضرر مبيعاتها بشكل كبير. من ناحية أخرى، يرد الرئيس التنفيذي لشركة ويز إير: "من الجيد لكم أيها الإسرائيليون أن تتوافر لكم خيارات متنوعة هنا، وسيتعين على الشركات الإسرائيلية إجراء تعديلات". وبالطبع، لم تكن الشركات الإسرائيلية متحمسة لكلماته.