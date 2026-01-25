دبي تصنع التاريخ: "جلفود 2026" يقام لأول مرة عالميًا في موقعين عملاقين

تستعد دبي لصناعة تاريخ جديد في قطاع المعارض الدولية، مع انطلاق معرض جلفود 2026، أكبر فعالية سنوية للأغذية والمشروبات في العالم، خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير\كانون ثاني 2026، في سابقة هي الأولى من نوعها عالميًا، حيث يُقام الحدث في موقعين عملاقين في الوقت ذاته: مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.

ويشهد المعرض توسعًا قياسيًا بنسبة 100% خلال عام واحد، بعد بيع كامل المساحات المتاحة في الموقعين، التي تتجاوز 280 ألف متر مربع، ليصبح جلفود أول معرض عالمي يدشّن رسميًا مركز دبي للمعارض المطوّر بتكلفة 2.7 مليار دولار.

ويشارك في نسخة 2026 أكثر من 8,500 جهة عارضة من 195 دولة، تعرض ما يزيد على 1.5 مليون منتج غذائي، وسط حضور غير مسبوق للمشترين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي لتجارة الأغذية والمشروبات.

وأكدت تريكسي لوه ميرماند، النائب التنفيذي لرئيس مركز دبي التجاري العالمي والرئيس التنفيذي لشركة "كاون إنترناشيونال" المنظمة للحدث، أن هذا التوسع يشكل نقطة تحول في صناعة المعارض العالمية، مشيرة إلى أن غلفود ودبي باتا محورًا رئيسيًا للتجارة الغذائية الدولية.

وتشهد الدورة الجديدة مشاركة 40% من العارضين للمرة الأولى، إلى جانب أكبر تمثيل وطني في تاريخ المعرض من دول منتجة كبرى، أبرزها الهند ومصر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة، مع انضمام دول جديدة إلى خريطة غلفود العالمية.

كما أعلن عن اختيار الهند شريك الدولة الرسمي لغلفود 2026، بمشاركة أكثر من 600 شركة عارضة، في حين يشهد المعرض إطلاق قطاعات جديدة متخصصة في المنتجات الطازجة والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة الغذائية، بما يعكس التحولات المتسارعة في سلاسل الإمداد العالمية.

ويؤكد غلفود 2026، بحجمه القياسي وتوسعه غير المسبوق، مكانته كمنصة عالمية محورية ترسم ملامح مستقبل تجارة الغذاء على مستوى العالم.