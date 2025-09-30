في أعقاب نشر خطة ترامب: بورصة تل أبيب تسجل رقما قياسيا تاريخيا

بعد نشر خطة ترامب، حجم من التفاؤل في بورصة تل أبيب: مؤشر تل أبيب 35 حطم هذا الصباح (الثلاثاء) الرقم القياسي عندما ارتفع مع افتتاح التداول بنسبة 1.39% إلى مستوى 3,156 نقطة. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر تل أبيب 125 بنسبة 1.11% وتل أبيب 95 بنسبة 1.24%.

أشار نائب المدير العام للتجارة في بورصة الأوراق المالية في تل أبيب، يانيف فاگوت، إلى أنه "بعد التصريح الذي أدلى به رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس - سُجل هذا الصباح افتتاح تداول عاصف في بورصة تل أبيب. مع ذلك، يلزم اثنان للرقص تانغو - جميعنا ننتظر بفارغ الصبر رد حماس".

وأضاف مفصلا: "خلال ربع ساعة من افتتاح التداول تم تسجيل حجم تداول بلغ 600 مليون شيكل، وافتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية بارتفاعات تقارب 1.5%. ويواصل الشيكل الارتفاع بقوته أمام الدولار وتم تحديده عند مستوى 3.30 شيكل مقابل الدولار. كما تعكس السندات الحكومية التفاؤل أيضاً".

مع ذلك، إلى جانب التفاؤل، أبدى باغوت حذرًا، قائلاً: "لا يزال السوق يُحتسب، وهو أمرٌ مُبرَّر، قدرًا كبيرًا من الحذر نظرًا لضرورة مشاركة طرفين في رقصة التانغو. جميعنا ننتظر بفارغ الصبر رد حماس. إذا كان هناك رد إيجابي، فهناك مجالٌ لاستمرار التوجه الذي شهدناه في الأيام الأخيرة، إذ يُغيّر جذريًا الأفق الاقتصادي والأمني ​​لدولة إسرائيل في المستقبل المنظور، ومن المتوقع أن يؤثر على كلٍّ من السياسة المالية والمجموعات المالية، بالإضافة إلى السياسة النقدية".