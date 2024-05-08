شركة "ناتورجي" الإسبانية للطاقة: "لا وجود لشرط جزائري يمنع من بيع حصصها لشركة أخرى"

قالت شركة "ناتورجي" الإسبانية المتخصصة في الطاقة، في تواصلها مع وكالة"رويترز"، بأنه "لا يوجد أي شرط في العقود التي تجمعها بشركة ’سوناطراك’ الجزائرية، يمنعها من بيع حصصها لشركات أخرى"، مشيرة إلى أنه "في الأصل سبق أن تمت عملية بيع حصصها لأطراف أخرى دون أن يؤدي ذلك إلى أي مشاكل"

وكانت وكالة "رويتزر" العالمية للأنباء، قد نشرت تقريرا في وقت سابق قالت فيه إن"الجزائر تُهدد بقطع امدادات الغاز عليها في حال بيع حصصها لشركة إماراتية"، نفت شركة "ناتورجي" الإسبانية المتخصصة في الطاقة، وجود أي شرط يجمعها مع الجزائر في مجال استيراد الغاز، يمنعها من بيع حصصها لشركة أخرى.

وكانت شركة "طاقة" الإماراتية، قد أعلنت منذ أسابيع مضت عن قيامها إجراء مفاوضات مع المساهمين في شركة "ناتورجي" الإسبانية المتخصصة في الغاز والطاقة، من أجل اتمام صفقة الاستحواذ على غالبية رأسمالها.

وأضافت التقارير نفسها، أنه بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين "طاقة" وباقي المساهمين في "ناتورجي"، فإن العملية تحتاج في النهاية موافقة الحكومة الإسبانية، بالنظر إلى أن أي استحواذ أجنبي لرأسمال شركة إسبانية بنسبة تفوق 30 بالمائة، تتطلب موافقة الحكومة، من أجل ضمان مصلحة البلاد.

وأشارت المصادر نفسها في هذا السياق، أن الحكومة الإسبانية قد تجد صيغة للحصول على نسبة من رأسمال الشركة من أجل ابقائها تحت السيادة الإسبانية، بالرغم من أن غالبية رأسمال الشركة سيكون لدى شركة "طاقة" في حالة تمت صفقة الاستحواذ.

وقالت الصحافة الإسبانية، إن هذه الصفقة من المتوقع أن تثير القلق في الجزائر، بالنظر إلى أزمة الأخيرة مع كل من أبوظبي والرباط، حيث تتهم الجزائر الإمارات العربية المتحدة بتهديد مصالحها في منطقة الساحل، وفي نفس الوقت، تدعم المغرب في قضية الصحراء.

وأشارت الصحافة الإسبانية إلى وجود توجس من أن المغرب يدعم هذه الصفقة، لكون أن دخول الإمارات العربية المتحدة كفاعل مؤثر في قطاع الطاقة في إسبانيا، وبالأخص في مجال الغاز، قد يضمن امدادات الغاز نحو المغرب من إسبانيا، ومن بينها الغاز الجزائري الذي تفرض الجزائر على الشركات الإسبانية المستوردة عدم تحويله إلى المغرب.

وقالت تقارير إعلامية إسبانية، إن "إثنين من المساهمين في ’ناتورجي’ وهما صندوقا الاستثمار ’جي آي بي’ و’سي في سي’، اللذان يلمكان 20 بالمئة من رأسمال الشركة، أعربا عن موافقتهما لبيع حصصهما لشركة ’طاقة’ الإماراتية، في حين أن المساهمين الآخرين لا زالت نتائج المفاوضات بينهم وبين شركة ’طاقة’ غير واضحة إلى حدود الساعة"