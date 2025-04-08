إيلون ماسك سئم أيضًا: ماسك يتوجه إلى ترامب لإلغاء الرسوم الجمركية

يعارض إيلون ماسك خطة الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهذا ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست اليوم (الاثنين). وتوجه الملياردير المقرب من ترامب والذي يشغل منصبا في الإدارة داخل "وزارة كفاءة الحكومة"، إلى الرئيس في محاولة لتغيير القرار - وحتى إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل.

حتى أن ماسك هاجم مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو، الذي تطوع لتعزيز وتطوير برامج الرسوم الجمركية. وكتب ماسك عنه: "إن الحصول على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد هو أمر سيء، وليس أمراً جيداً". وفي الوقت نفسه، نشر مقطع فيديو على شبكة "إكس" استشهد فيه بقول الخبير الاقتصادي المحافظ الراحل ميلتون فريدمان، الذي أشاد بفوائد التعاون التجاري الدولي.

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وقال ماسك في مقابلة أجريت معه خلال نهاية الأسبوع، إنه سيكون مهتمًا بإنشاء منطقة تجارة حرة بين أوروبا والولايات المتحدة. وقال"آمل أن يتم الاتفاق على أنه ينبغي لكل من أوروبا والولايات المتحدة أن تتحركا بشكل مثالي، في رأيي، نحو حالة خالية من الرسوم الجمركية." وأضاف ماسك أنه يريد مزيدًا من الحرية للأشخاص في التنقل والعمل بين الدول الغربية المتعاونة. "كانت هذه نصيحتي للرئيس".

ولم تنجح محاولة التدخل، التي أكدها شخصان لصحيفة واشنطن بوست، حتى الآن. في هذه الأثناء، هدد الرئيس الأميركي أمس بإضافة رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على الواردات من الصين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المرتفعة بالفعل البالغة 34% على القوة الآسيوية والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.