سوريا على أعتاب أزمة غذاء خطيرة

قد يعجبك أيضًا -

من أرضٍ كانت تُعرف بسلة غذاء سوريا، يتحوّل القمح اليوم إلى عنوان أزمة جديدة تهدد ملايين السوريين بالجوع. فالجفاف الأسوأ منذ عقود لم يترك وراءه سوى حقول يابسة، ومزارعين خسروا تعب موسم كامل… ليبقى رغيف الخبز، أساس الحياة اليومية، على المحك."

أسوأُ موجةِ جفافٍ منذُ ستةٍ وثلاثينَ عامًا دمّرتْ موسمَ القمحِ، وأدّتْ لانخفاضِ الإنتاجِ بنحوِ أربعينَ في المئةِ.

في القامشلي، مزارعونَ لم يحصدوا حبةَ قمحٍ واحدةٍ، في مشهدٍ يلخصُ معاناةَ آلافِ العائلاتِ في "سلةِ غذاءِ سوريا"

برنامجُ الأغذيةِ العالمي حذّرَ من أنَّ ثلاثةَ ملايينَ سوريٍّ قد يواجهونَ جوعًا شديدًا، فيما يُعاني أكثرُ من نصفِ السكانِ من انعدامِ الأمنِ الغذائيِّ. منظمةُ الفاو تتوقعُ عجزًا بأكثرَ من مليونينِ وسبعِ مئةِ الف طنٍّ هذا العامِ.

الحكومةُ الجديدةُ برئاسةِ أحمدَ الشرعِ لم تتمكنْ حتى الآنَ من تأمينِ سوى ثلاثِ مئةٍ وسبعين ألفِ طنٍّ من المزارعينَ المحليينَ، بينما تحتاجُ البلادُ إلى استيرادِ ما يزيدُ عن مليونيْن ونصفِ المليون طنٍّ. لكنَّ غيابَ التمويلِ وضعفَ المشترياتِ الدوليةِ يُفاقمانِ الأزمةَ، رغمَ رفعِ العقوباتِ الأميركيةِ في مايو\أيار الماضي.

ومعَ توقفِ الإمداداتِ الروسيةِ وتأخرِ صفقاتِ الاستيرادِ، يبقى الخبزُ – وهو رمزُ الحياةِ اليوميةِ للسوريينَ – مهددًا بالغيابِ عن موائدِ الملايينِ