رئيس بنك إسرائيل يحذر: الحرب ضد حماس ستكلف الدولة حوالي 67 مليار دولار بين عامي 2023 و2025

حذر محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، اليوم الخميس، من أنه من المتوقع أن تكلف الحرب المستمرة ضد حركة حماس إسرائيل 253 مليار شاقل ( حوالي67 مليار دولار) بين عامي 2023 و2025، وشدد يارون على أن "التكاليف الأمنية والمدنية للحرب كبيرة وتمثل تحديًا كبيرًا للميزانية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تزداد ميزانية الأمن المستقبلية بشكل دائم، مما يؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد" وتابع "على الحكومة أن تتأكد من قيامها بإجراء التوازنات الصحيحة وتعديلات الميزانية في ضوء تزايد النفقات الأمنية الدائمة".

وأكد أمير يارون أن تكلفة الحرب المقدرة 118 مليار شاقل (حوالي 32 مليار دولار) مخصصة للاحتياجات الدفاعية و38 مليار شاقل (حوالي 10 مليار دولار) للإنفاق المدني حتى عام 2025. ويغطي هذا الإنفاق المدني تكلفة إجلاء المدنيين، وتوفير السكن لمن تم إجلاؤهم، والنفقات ذات الصلة.

وبحسب يارون يتوقع البنك المركزي أيضًا خسارة 35 مليار شاقل (حوالي 9 مليارات دولار) من عائدات الضرائب بسبب الحرب، إلى جانب 23 مليار شاقل (حوالي6 مليارات دولار) للتعويض عن أضرار الحرب المباشرة. وأشار يارون إلى أنه "من المتوقع أن يؤدي ارتفاع مستوى الدين الحكومي وتكاليف الاقتراض إلى دفع فوائد بقيمة 9 مليار شاقل (حوالي 2.4 مليار دولار).

وردا على هذه المخاوف، اتفق وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن يوآف غالانت على تشكيل لجنة لمراجعة الإنفاق الدفاعي. والهدف من ذلك هو ضمان عدم حصول قوات الجيش الإسرائيلية على "شيك على بياض" للنفقات الدائمة، وبالتالي الحفاظ على المسؤولية المالية مع تلبية الاحتياجات الأمنية.