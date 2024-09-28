الأزمة الاقتصادية: وكالة موديز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل مرة أخرى

أعلنت شركة التصنيف الائتماني موديز، الليلة (الجمعة)، خفض تصنيف إسرائيل درجتين، بعد اتساع نطاق الحرب مع لبنان وبسبب المخاوف من حدوث أزمة اقتصادية في إسرائيل. وفي الواقع، هذه هي المرة الثانية التي تخفض فيها الشركة تصنيف إسرائيل. وفي شباط/فبراير الماضي، كانت الشركة أول من خفض التصنيف المحدد إلى A2. وخفضت وكالة موديز التصنيف أعلى من التوقعات إلى BAA1، وهو خفض بمقدار درجتين. ويصاحب التخفيض الكبير هذه المرة أيضًا توقعات سلبية، مما يعني أنه من المتوقع حدوث مزيد من التخفيض.

وللتذكير، قامت شركة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" (Fitch Ratings) في الشهر الماضي أيضًا بتخفيض تصنيف دولة إسرائيل من مستوى A+ إلى مستوى A مع توقعات تصنيف سلبية.

وجاء قرار فيتش أيضًا في أعقاب التوترات الإقليمية واستمرار الحرب - التي يحيط بها قدر كبير من عدم اليقين والزيادة المستمرة في الإنفاق الأمني. إلى جانب ذلك، لاحظت شركة التصنيف أيضًا الهشاشة السياسية الداخلية في إسرائيل - والتي تزايدت منذ السابع من أكتوبر وتفاقمت مؤخرًا حول قضية تجنيد اليهود الحريديم.

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