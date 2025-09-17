غير مسبوق: المفوضية الأوروبية اقترحت عقوبات قاسية ضد إسرائيل

قد يعجبك أيضًا -

عرضت المفوضية الأوروبية اليوم (الأربعاء) أمام المجلس الأوروبي اقتراحها لفرض عقوبات صارمة ضد إسرائيل. إقرار الخطوة يعتمد على تصويت الدول الأعضاء.

التعليق يتعلق ببنود مرتبطة بالتجارة، وعمليًا معناه أن الواردات من إسرائيل ستفقد امتياز الوصول المفضل إلى سوق الاتحاد الأوروبي. وبناءً عليه، ستُفرض على البضائع القادمة من إسرائيل رسوم جمركية مثل تلك المفروضة على الدول التي لا تملك اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.

تأتي الاقتراحات في أعقاب مراجعة خلصت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة إسرائيل تمثل انتهاكًا لعناصر جوهرية تتعلق باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. هذا الانتهاك يتيح للاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاقية من طرف واحد.

على وجه التحديد، "هذا الانتهاك يشير إلى الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية لغزة، توسيع النشاطات العسكرية في القطاع وقرار السلطات الإسرائيلية التقدم بخطة الاستيطان E1 في الضفة الغربية، الأمر الذي يضر أكثر بحل الدولتين".

رد وزير الخارجية جدعون ساعر: "توصيات مجلس المحافظين التي قادتها الرئيسة فون دير لاين مشوهة أخلاقياً وسياسياً، ويُؤمل ألا يتم تبنيها كما كان الحال حتى الآن. أي خطوات ضد إسرائيل ستضر بمصالح أوروبا نفسها. إسرائيل ستواصل الكفاح، بمساعدة أصدقائها في أوروبا، ضد المحاولات للإضرار بها بينما هي تخوض حرباً وجودية. الخطوات ضد إسرائيل ستُقابل بالمثل ونأمل ألا نُضطر لذلك".