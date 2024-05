استعدادا لكأس العالم 2030: المغرب يعتزم توسيع ست مطارات لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 80 مليون مسافر سنويا

قال وزير النقل واللوجستيك في الحكومة المغربية محمد عبد الجليل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين(الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)،إنه”سيتم الإعلان عن طلبات العروض لتوسيع مطارات مراكش وأكادير وطنجة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويتم حاليا العمل على إتمام أشغال توسعة مطار الرباط- سلا والمتوقع الانتهاء منها نهاية العام الجارية، إلى جانب العمل على توسعة مطار تطوان بعد فتح المدرج الجديد، فضلا عن برمجة توسعة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء".

مشيرا إلى أن “الهدف من المشاريع المبرمجة هو مضاعفة الطاقة الاستيعابية لهذه المطارات في سياق مواكبة حركة النقل الجوية، وتحقيق الأهداف المسطرة والمتمثلة في رفع الطاقة الاستيعابية لمجمل مطارات المغرب إلى 80 مليون مسافر سنويا، عوض 40 مليون مسافر حاليا”.

وفي ما يتعلق بمطار مراكش، أبرز عبد الجليل أن المكتب الوطني للمطارات قد سبق له برمجة توسعة هذا المطار عام 2019، غير أن وباء كورونا، أجلت تاريخ تنفيذ هذا المشروع" وأضاف “كان من المتوقع أن يصل رواج عام 2024 إلى مستوى ما كان عليه خلال عام 2019، غير أنه عرف ارتفاعا غير متوقع بنسبة 40 في المئة مقارنة مع 2019”.

وفي السياق أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في بيان، بأن "القطاع السياحي المغربي سجل رقما قياسيا تجاوز 1.3 مليون سائح توافدوا على المراكز الحدودية خلال شهر أبريل/نيسان 2024، مسجلا بذلك نموا ملحوظا بنسبة 17 في المئة مقارنة بأبريل/نيسان من عام 2023، مشيرة إلى أن "هذا النمو الاستثنائي يعكس الديناميكية الإيجابية التصاعدية التي يعرفها القطاع، مبرزة أن هذا النمو يشمل السياح الأجانب بنسبة 15 في المئة ، والمغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 20 في المئة".

وأوضح المصدر ذاته أنه خلال الفترة من يناير إلى أبريل/نيسان المنصرم، سجل المغرب توافد 4.6 مليون سائحا بنمو نسبته 14 في المئة مقارنة بالعام المنصرم، و بزيادة قدرها 567.000 وافد إضافي.

وشكل توافد السياح الأجانب محركا رئيسيا لهذا النمو، حيث ارتفع بنسبة 15 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، مما يعادل حوالي 340،000 سائح أجنبي إضافي،شكلوا 56 في المئة من الوافدين الإجماليين، بزيادة نقطة واحدة عن العام المنصرم"