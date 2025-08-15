إسرائيل: تباطؤ التضخم وانخفاض طفيف في أسعار العقارات

قد يعجبك أيضًا -

أصدر المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو/تموز المنصرم، اليوم الجمعة، كاشفًا عن زيادة بنسبة 0.4%. بينما تتوافق هذه الزيادة مع التوقعات، إلا أنها لا تزال كبيرة، لكنها أقل من نسبة 0.6% المسجلة في يونيو، مما يشير إلى تباطؤ في التضخم يقترب من هدف الحكومة الذي يتراوح بين 1% و3%.

انخفض مؤشر أسعار العقارات بنسبة 0.5%، مواصلًا الاتجاه النزولي الملحوظ منذ بداية العام. وشهدت أسعار المنازل المباعة حديثًا انخفاضًا بنسبة 1.5%، بينما يبلغ متوسط سعر المعاملة العقارية في الربع الثاني من عام 2025 2.27 مليون شيكل، مقارنة بـ 2.35 مليون شيكل في الربع الأول.

يقدم سوق الإيجار صورة متباينة. يواجه المستأجرون الذين جددوا عقود إيجارهم زيادة بنسبة 2.6% في الإيجارات الشهرية، بينما يواجه المستأجرون الجدد زيادة أكبر بكثير بنسبة 5.4%. توضح هذه البيانات التحديات الاقتصادية التي تواجه إسرائيل في سياق جيوسياسي متوتر. في حين أن انخفاض أسعار العقارات قد يشجع المشترين الجدد، إلا أنه يعكس أيضًا حالة عدم اليقين الاقتصادي الراهنة. إلا أن تباطؤ التضخم يُبشر بأخبار مشجعة للقدرة الشرائية للأسر، حتى مع استمرار التفاوت بين القطاعات المختلفة، لا سيما في سوق الإيجار، حيث يواجه الوافدون الجدد تكاليف أعلى بكثير.