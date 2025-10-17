إسرائيل: كيبوتس نيئوت سيمادار يدخل قائمة الأمم المتحدة العالمية للسياحة المستدامة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن كيبوتس نيئوت سيمادار، الواقع في صحراء عربة، أصبح الآن من بين أفضل 250 قرية سياحية في العالم، وفقًا لبرنامج منظمة السياحة العالمية (الأمم المتحدة للسياحة) لأفضل القرى السياحية. وقد تم اختيار نيئوت سيمادار من بين مئات الترشيحات، وقد نال التقدير لالتزامه بالتنمية المستدامة، والحفاظ على التراث الثقافي، والابتكار السياحي.

وكان الكيبوتس قد تاسس عام 1989، ويبلغ عدد سكانه حوالي 250 نسمة، من بينهم عائلات وأطفال ومتطوعين من إسرائيل وخارجها، يُعد الكيبوتس مختبرًا حقيقيًا للحياة المجتمعية والبيئية، حيث يقدم تجربة غامرة تجمع بين الفن والزراعة العضوية والضيافة. ويضم مركزًا للفنون بُني على مدى خمسة عشر عامًا على يد أفراد المجتمع، ومصنع نبيذ عضوي، ونزلًا ريفيًا يقدم منتجات محلية، وورش عمل حرفية، ورصدًا فلكيًا باستخدام تلسكوب معهد وايزمان.

وأشاد وزير السياحة الإسرائيلية حاييم كاتس به ووصفه بأنه "رمز للروح الإسرائيلية، يجمع بين الابتكار والاستدامة والتضامن". ومن جهتها ترى حنان غينات، رئيسة المجلس الإقليمي هيفيل إيلوت، أن هذا التميز "يضع منطقة العربة وإسرائيل على الخريطة العالمية للسياحة المستدامة"، وبذلك، تنضم نيئوت سيمادار إلى كفار كما، وهي قرية إسرائيلية أخرى أُدرجت في قائمة الأمم المتحدة عام 2022.