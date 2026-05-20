عرضت إسرائيل على شركة “طيران الإمارات” إمكانية تشغيل رحلات جوية مباشرة بين تل أبيب ونيويورك، في خطوة وُصفت بأنها قد تعيد تشكيل سوق الطيران في المنطقة، وفق ما أفاد متحدث باسم وزيرة المواصلات الإسرائيلية يوم الثلاثاء.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المقترح لا يزال بحاجة إلى موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة في حال موافقة الشركة الإماراتية على الدخول فيه، ولم يصدر تعليق فوري من “طيران الإمارات” حول العرض.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار تعليق عدد من شركات الطيران الأمريكية رحلاتها المباشرة على خط تل أبيب–نيويورك، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار التذاكر وتزايد الضغط على شركتي “إل عال” و“أركياع” اللتين تواصلان تشغيل هذا المسار.

ويقترح العرض منح “طيران الإمارات” حقوق تشغيل رحلات من النوع السابع (7th freedom rights)، ما يتيح لها تسيير رحلات بين تل أبيب ومدن دولية مثل نيويورك وبانكوك دون الحاجة إلى ربطها بدولة المنشأ، وهو توسع يتجاوز الحقوق التشغيلية المعتادة للشركة.

كما يتضمن المقترح، بحسب التقارير، السماح لشركة “فلاي دبي” بفتح قاعدة تشغيلية في مدينة إيلات لتسيير رحلات نحو أوروبا، في إطار توسيع التعاون الجوي الإقليمي.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه حركة الطيران الدولية إلى تل أبيب محدودة منذ اندلاع الحرب، مع عودة جزئية لنحو 12 شركة طيران فقط إلى تشغيل رحلاتها.