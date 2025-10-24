الإعلان الذي فجر ترامب بسببه محادثات التجارة مع كندا

أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الليلة (بين الخميس والجمعة) أن محادثات التجارة مع كندا انتهت، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ"إعلان احتيالي" تم توزيعه في البلاد – ويظهر فيه تسجيل من خطاب للرئيس السابق رونالد ريغان، يتحدث فيه بشكل سلبي عن الرسوم الجمركية. شاهدوا الإعلان الذي تم توزيعه في كندا وأثار غضب الرئيس ترامب:

"أعلنت مؤسسة رونالد ريغان للتو أن كندا استخدمت إعلاناً مزيفاً بطريقة احتيالية، يظهر فيه رونالد ريغان وهو يتحدث بسلبية عن الرسوم الجمركية. تكلفة الإعلان بلغت 75 مليون دولار. لقد فعلوا ذلك فقط للتدخل في قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة وفي محاكم أخرى"، كتب ترامب في منشور نشره على الشبكة الاجتماعية Social Truth.

وقع الرئيس "الرسوم مهمة جدًا للأمن القومي وللاقتصاد في الولايات المتحدة. نتيجة سلوكهم المخزي، جميع المفاوضات التجارية مع كندا تُلغى بهذا. شكرًا على انتباهكم!".

في غضون ذلك، يأتي المنشور بعد أن قال رئيس وزراء كندا، مارك كارني، إنه يسعى لمضاعفة صادرات بلاده إلى دول خارج الولايات المتحدة بسبب التهديد الذي تشكله الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب.