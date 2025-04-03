قرار ترامب الغريب || لماذا فرض ترامب رسوم جمركية باهظة على جزر يقطنها طيور البطريق فقط؟

بعد الضجة والهزة التي أثارها قرار ترامب بفرض رسوم جمركية باهضة على عشرات الدول في العالم، تسائل الكثيرون عن سبب إدارة ترامب رسوم جمركية أيضا على مجموعة من الجزر يسكنها البطاريق وغير مأهولة بالبشر.

وظهر في قائمة دول ضرائب الجمارك التي نشرها البيت الأبيض في إطار "يوم التحرير" الذي أعلنه ترامب، اسم جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد - وهي مجموعة جزر قريبة نسبيا من القارة القطبية الجنوبية، والتي تعتبر أراضي أسترالية. ولا يعيش شخص واحد في هذه المجموعة من الجزر، وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن آخر شخص زارها منذ نحو عقد من الزمن.

على الرغم من ذلك، تم فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد، ويقال إن هذا يأتي بعد أن فرضت هذه المجموعة الجزرية نفسها رسومًا جمركية بنسبة 10% على الواردات من الولايات المتحدة. يتكون السكان الرئيسيون لهذه المجموعة من الجزر بشكل رئيسي من طيور البطريق.

وأثار هذا القرار دهشة عدد كبير من المتصفحين حول العالم، متسائلين إن كان إدراج اسمه عن طريق الخطأ، لكن قائمة دول الجمارك التي نشرها والتي شملت العديد من الدول الصغيرة والمناطق الصغيرة النائية،ذات عدد قليل من السكان، وشكك رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانزا، في قرار إدراج جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد في قائمة التعريفات الجمركية، قائلا: "لا أحد في مأمن".

وفرض ترامب أمس تعريفات جمركية بمعدل 29% على جزيرة نورفولك، وهي أيضًا منطقة أسترالية، شرق القارة الأسترالية. يعيش في الجزيرة ما يزيد قليلاً عن 2000 مواطن، وصدرت في عام 2023 بضائع بقيمة 615 ألف دولار إلى الولايات المتحدة الأمريكية.