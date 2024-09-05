الصين تكثف استثماراتها في افريقيا وتهاجم الغرب :"الغرب جلب المعاناة لإفريقيا"

تنوي الصين استثمار نحو 46 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في مشروعات في الدول الإفريقية. جاء هذا ما أعلنه الرئيس الصيني شي جين بينغ الليلة الماضية (الأربعاء) في منتدى التعاون بين الدول الإفريقية والصين.

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وحضر المنتدى زعماء 50 دولة افريقية. وبحسب شي جين بينغ، تعتزم الصين الاستثمار في مشاريع في مجالات الطاقة والزراعة والتجارة والتعليم وغيرها من المجالات.

وهاجم شي الغرب في خطابه وقال: "إن عملية التحديث التي يقودها الغرب في إفريقيا تسببت في معاناة كبيرة لشعوب المنطقة. وبدءًا من منتصف القرن العشرين، حاربت الصين والدول الإفريقية معًا ضد الإمبريالية والاستعمار ويجب علينا أن نواصل طريق التحديث والنمو معًا".

هذا وبذلت الصين في السنوات الأخيرة جهودا كبيرة لترسيخ وجودها في أفريقيا، ووفقا لتقديرات مختلفة، فقد استثمرت بالفعل في السنوات الثلاث الماضية حوالي 180 مليار دولار. ومن بين أمور أخرى، الحديث يدور عن استثمارات في النيجر والسودان وغينيا حيث تشارك بكين أيضًا في محاولة حل النزاعات الداخلية.