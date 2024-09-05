الصين تكثف استثماراتها في افريقيا وتهاجم الغرب :"الغرب جلب المعاناة لإفريقيا"

أعلنت السلطات الصينية عن استثمارات ضخمة خلال السنوات القادمة في القارة السوداء ستبلغ 46 مليار دولار

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صحفي أفريقي يصور الشاشة في المركز الإعلامي التي تظهر الرئيس الصيني شي جين بينج وهو يلقي خطاب حفل افتتاح منتدى الصين وأفريقيا، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الخميس 5 سبتمبر 2024
صحفي أفريقي يصور الشاشة في المركز الإعلامي التي تظهر الرئيس الصيني شي جين بينج وهو يلقي خطاب حفل افتتاح منتدى الصين وأفريقيا، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الخميس 5 سبتمبر 2024AP Photo/Andy Wong

تنوي الصين استثمار نحو 46 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في مشروعات في الدول الإفريقية. جاء هذا ما أعلنه الرئيس الصيني شي جين بينغ الليلة الماضية (الأربعاء) في منتدى التعاون بين الدول الإفريقية والصين. 

Adek Berry/Pool Photo via AP
الرئيس الصيني شي جين بينج (وسط الصورة) وقادة أفارقة يقفون لالتقاط صورة جماعية خلال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك) في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الخميس 5 سبتمبر 2024Adek Berry/Pool Photo via AP

وحضر المنتدى زعماء 50 دولة افريقية. وبحسب شي جين بينغ، تعتزم الصين الاستثمار في مشاريع في مجالات الطاقة والزراعة والتجارة والتعليم وغيرها من المجالات.

وهاجم شي الغرب في خطابه وقال: "إن عملية التحديث التي يقودها الغرب في إفريقيا تسببت في معاناة كبيرة لشعوب المنطقة. وبدءًا من منتصف القرن العشرين، حاربت الصين والدول الإفريقية معًا ضد الإمبريالية والاستعمار ويجب علينا أن نواصل طريق التحديث والنمو معًا".

هذا وبذلت الصين في السنوات الأخيرة جهودا كبيرة لترسيخ وجودها في أفريقيا، ووفقا لتقديرات مختلفة، فقد استثمرت بالفعل في السنوات الثلاث الماضية حوالي 180 مليار دولار. ومن بين أمور أخرى، الحديث يدور عن استثمارات في النيجر والسودان وغينيا حيث تشارك بكين أيضًا في محاولة حل النزاعات الداخلية.

AP Photo/Andy Wong
يقوم مصور بتصوير الأعلام الوطنية الأفريقية المعروضة في المركز الإعلامي خلال حفل افتتاح منتدى الصين أفريقيا، في بكين، الخميس 5 سبتمبر 2024.AP Photo/Andy Wong
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