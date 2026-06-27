ترامب يهدد أوروبا برسوم 100% ويشعل حربًا تجارية جديدة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على جميع السلع الواردة من الدول التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية المقدمة من شركات التكنولوجيا الأمريكية، في خطوة من شأنها تصعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته “تروث سوشيال”، إن بعض الدول الأوروبية تدرس فرض ضرائب على الخدمات الرقمية، مؤكدًا أن أي دولة تتخذ هذه الخطوة ستواجه “رسومًا فورية بنسبة 100%” على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة “بلومبيرغ”.

وأوضح أن هذه الرسوم قد تُطبق بشكل فوري، وقد تحل محل الاتفاقيات التجارية القائمة مع الدول المعنية، في إشارة إلى إمكانية إعادة صياغة العلاقات التجارية الأمريكية في حال استمرار الخلافات المتعلقة بالضرائب الرقمية.

ويأتي هذا التهديد بعد يوم واحد من مصادقة الاتحاد الأوروبي على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يقضي بتحديد سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم صادرات التكتل إلى السوق الأمريكية.

وتعارض واشنطن بشدة ضرائب الخدمات الرقمية التي تفرضها بعض الدول الأوروبية، معتبرة أنها تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مثل “ألفابت” المالكة لـ”غوغل”، و“ميتا” المالكة لـ”فيسبوك” و“إنستغرام”.

وكان ترامب قد لوّح في مناسبات سابقة باتخاذ إجراءات مماثلة ضد شركاء تجاريين يفرضون هذه الضرائب، بما في ذلك فرض رسوم مرتفعة على واردات فرنسية في حال استمرار السياسات الحالية.