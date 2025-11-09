الإغلاق الأطول بتاريخ الولايات المتحدة يهدد حركة الطيران ويثير مخاوف من ارتفاع الأسعار

ألغيت يوم السبت نحو 1,500 رحلة جوية في الولايات المتحدة، في اليوم الثاني من تقييد حركة الطيران الذي فرضه إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على خلفية إضراب الحكومة الفيدرالية، والذي يُعتبر الأطول في تاريخ البلاد.

رغم أن التباطؤ في العديد من المطارات لم يتسبب بعد في تعطيلات كبيرة، إلا أن الوضع يفاقم تأثير الإضراب ويثير قلق القطاعات الأخرى، خاصة مع اقتراب عيد الشكر. وهناك مخاوف من تأثير الإلغاءات على المدن والسياحة، فضلاً عن تأخر شحن البضائع التي تصل إلى المتاجر قبل العطلة.

وأفادت الـFAA بوجود مشكلات كبيرة في القوى العاملة بمراقبة الحركة الجوية، أثرت على 37 برج مراقبة ومركزًا آخر، وتسببت في تأخيرات في 12 مدينة كبرى على الأقل، منها أتلانتا، نيوآرك، سان فرانسيسكو، شيكاغو ونيويورك. وكان مطار شارلوت في نورث كارولينا الأكثر تضررًا، حيث تم إلغاء 120 رحلة حتى منتصف اليوم.

وأوضحت FAA أن تقييد الرحلات بدأ بـ 4% من الرحلات في 40 مطارًا رئيسيًا، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 10% بحلول الجمعة.

وحذر وزير النقل الأمريكي شون دافي من إمكانية اتخاذ قيود إضافية إذا استمر الإضراب وغادر المزيد من مراقبي الحركة الجوية وظائفهم. وحتى الآن، عمل نحو 13 ألف مراقب حركة جوية و50 ألف موظف أمن بدون أجر لمدة تقارب الشهر، ما دفع العديد منهم للإجازات المرضية وزاد من نقص الموظفين.

وقال نقابة مراقبي الحركة الجوية الوطنية (NATCA) إن معظم المراقبين يعملون ستة أيام في الأسبوع وساعات إضافية بدون أجر، ويضطر بعضهم لأخذ وظائف إضافية لتغطية نفقاتهم.

وأشار البروفيسور باتريك بانفيلد من جامعة سيراكيوز إلى أن تعطّل الرحلات قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع تكاليف الشحن الجوي، حيث يتم نقل نحو نصف الشحنات عبر رحلات الركاب، ما قد يرفع الأسعار على المستهلكين.