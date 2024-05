ملك البحرين والرئيس الروسي يوقعان موسكوعلى مذكرات استثمار قدرها 500 مليون دولار

وقع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الكرملين بموسكو،اليوم الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على توقيع مذكرات تفاهم و إتفاقيات بين البلدين مذكرات باستثمار قدره 500 مليون دولار

