ملك البحرين والرئيس الروسي يوقعان موسكوعلى مذكرات استثمار قدرها 500 مليون دولار

وقع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الكرملين بموسكو،اليوم الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على توقيع مذكرات تفاهم و إتفاقيات بين البلدين مذكرات باستثمار قدره 500 مليون دولار

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وتحتل الاستثمارات حيزا كبيرا في العلاقات بين البلدين، ففي العام 2014 أبرم الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اتفاقية تعاون لمدة 10 سنوات مع "ممتلكات" وهي صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين. وخلال هذه السنوات استثمر صندوق "ممتلكات" حوالي 250 مليون دولار في 20 مشروعا روسياً في تجارة التجزئة والعقارات التجارية والتعدين والخدمات اللوجستية.

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ومن جهته دعا ملك البحرين، اليوم الخميس، روسيا إلى دعم المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط، الذي أقرته القمة العربية الأخيرة في عاصمة بلاده المنامة.وقال إن من "أهم أهداف زيارته إلى روسيا هي إطلاع الرئيس بوتين على نتائج القمة العربية" التي استضافتها البحرين في 16 مايو/ أيار الجاري، موضحا أن المشاركين في هذه القمة "يثمنون تعاطف روسيا مع القضايا العربية العادلة".

وقال الرئيس بوتين إن "العلاقات بين البلدين الصديقين في تطور ونماء حيث يحتفل البلدان العام المقبل بمناسبة ذكرى مرور خمسة وثلاثين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، مشيرا إلى إن "البلدين قاما بالكثير خلال هذه الأعوام من أجل بناء العلاقات بينهما،مشيرا إلى أنه على المستوى الدبلوماسي تتقارب الرؤى إزاء الكثير من القضايا الإقليمية والدولية،مؤكدًا تطلعه إلى معرفة نتائج القمة العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها المنامة في 16 مايو/ايار الجاري