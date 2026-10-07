أعلنت شركة أركيع اليوم (الأربعاء) أن رحلات الإعادة من دبي إلى إسرائيل ملغاة لهذا اليوم. ووفقاً لشركة الطيران، فإن التصريح بتسيير الرحلات كان سارياً حتى مساء أمس - لكن في ساعات المساء تم اتخاذ قرار من قبل السلطات بإلغاء التصاريح لتشغيل الرحلات للشركات الإسرائيلية.

أعلنت شركة إل عال أن رحلاتها إلى دبي اليوم أُلغيت. وأشارت شركة أركيع أنه منذ الإلغاء عملت "مع جميع الجهات المعنية، وبذلت كل ما بوسعها من أجل الحصول مجددًا على التصاريح وتشغيل الرحلات. وللأسف، حتى هذه اللحظة لم تنجح هذه الجهود، ولذلك نضطر إلى إلغاء الرحلات".

بسبب الإلغاء، سيُعاد للمسافرين كامل ثمن التذكرة. كما أُشير إلى أن المسافرين الذين سيتمكنون من الوصول بشكل مستقل إلى وجهة تُشغّل منها أركيع رحلات إلى إسرائيل، سيحصلون على خصم بنسبة 10% عند شراء تذكرة طيران من تلك الوجهة إلى إسرائيل.

أمس أفدنا أن في الإمارات العربية المتحدة يعملون بالفعل على إعادة رحلات فلاي دبي إلى إسرائيل. في الأسبوع المقبل سيعقد اجتماع مائدة مستديرة بين ممثلي الشاباك والموساد مع الإماراتيين لبحث إعادة رحلات فلاي دبي أيضاً إلى إسرائيل، حيث وضعت وزيرة المواصلات ميري ريغيف شرطاً بأن يتم ذلك فقط مقابل استئناف الرحلات الإسرائيلية إلى الإمارات.

الوزيرة ريغيف أرسلت أيضًا رسالة إلى رئيس مجلس الأمن القومي جاء فيها أن كل من يصل إلى البلاد سيتعين عليه الحصول على موافقة أمنية، وهي نوع من الموافقة التي من المتوقع أن تواجه صعوبات.