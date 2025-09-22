محاولة للتقرب من ترامب ؟!: "تركيا رفعت الرسوم الجمركية عن الولايات المتحدة"

قد يعجبك أيضًا -

في محاولة للتقارب مع الولايات المتحدة: أفادت وكالة رويترز اليوم (الاثنين) أن تركيا أزالت الرسوم الجمركية على استيراد بعض المنتجات الأمريكية. يأتي هذا التقرير خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للولايات المتحدة، قبيل خطابه المرتقب في وقت لاحق من هذا الأسبوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال إقامته في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يلتقي، من بين أمور أخرى، بالرئيس دونالد ترامب.

تم فرض الرسوم الجمركية على منتجات من عدة فئات، منها: منتجات مثل سيارات، فواكه، أرز، تبغ، بعض المشروبات الكحولية، بعض أنواع الوقود الصلب وبعض المنتجات الكيميائية. فُرضت هذه الرسوم لأول مرة في عام 2018، ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى.

من المتوقع، كما ذكر، أن يشارك أردوغان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة غدًا، وبعد ذلك، يوم الخميس، أن يلتقي بالرئيس ترامب في واشنطن. ووفقًا لأقوال أردوغان للصحافة أمس، فإنه يخطط خلال خطابه المتوقع في الأمم المتحدة "للتركيز وتسليط الضوء على قضية الكارثة الإنسانية والفظائع في غزة". وأضاف أيضًا: "ما يميز الدورة الثمانين للجمعية العامة عن غيرها هو أن العديد من الدول ستعترف بدولة فلسطين. نأمل أن تُسرع هذه الاعترافات من تنفيذ حل الدولتين".

الاجتماع مع الرئيس ترامب، حسب أقواله, سيتناول "مواضيع ستعزز التعاون الثنائي بيننا، وخاصة في مجالي التجارة، الاستثمارات وصناعة الدفاع".

تطرق ترامب إلى الاجتماع المتوقع بين الاثنين في منشور على شبكته الاجتماعية "Truth Social": "أنا سعيد باستضافة رئيس تركيا في البيت الأبيض في 25 سبتمبر. نحن نعمل على العديد من صفقات التجارة والصفقات العسكرية، بما في ذلك شراء طائرات بوينغ على نطاق واسع، وصفقة F-16 كبيرة، ومواصلة المحادثات حول صفقة F-35 التي نتوقع أن تنتهي بشكل إيجابي. كان لي وللرئيس أردوغان دائمًا علاقة جيدة جدًا".