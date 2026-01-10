تحذير عاجل للسياح: عناكب سامة في وجهة سياحية شهيرة بإسبانيا

أصدرت وجهات سياحية شهيرة في أنحاء مختلفة من إسبانيا تحذيرات غير معتادة للسياح، بعد تسجيل عدة حالات لدغات عنكبوت يُعرف باسم “عنكبوت الكمان المتوسطي” أو العنكبوت البني الناسك. ووفقًا لتقارير إعلامية بريطانية، تسببت بعض هذه اللدغات في إصابات خطيرة جدًا.

من بين الحالات المسجلة:

* امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا في جزيرة مينوركا تعرضت للدغة في ذراعها، ما أدى إلى تورم شديد ونُقلت على الفور إلى المستشفى.

* في حادثة أخرى عام 2024، أصيبت امرأة تبلغ 32 عامًا بحالة نخر في الأنسجة وكادت تفقد ساقها، قبل إنقاذ حياتها بعملية جراحية طارئة.

* سائح يبلغ 19 عامًا من ويلز تعرض للدغة في يده، ما أدى إلى فقدان إصبعين.

السلطات الصحية الإسبانية دعت السياح والسكان إلى:

- فحص الملابس والأحذية قبل ارتدائها

- عدم تجاهل أي أعراض غير طبيعية بعد لدغة أو جرح غير مفسر

- التوجه فورًا إلى المستشفى عند ظهور أعراض مقلقة

الأعراض الشائعة للدغة هذا العنكبوت تشمل:

تورمًا واحمرارًا، ظهور جرح بلون أرجواني أو أسود، حمى وقشعريرة، وتظهر الأعراض عادة خلال ساعتين إلى ثماني ساعات بعد اللدغة.

ماذا تقول الأوساط العلمية؟

الأبحاث والمصادر البيئية تشير إلى أن ذلك النوع من العناكب ليس أكثر خطورة من بعض أنواع اللدغات الحشرية الأخرى التي يمكن أن تسبب التهابًا أو تفاعلًا جلديًا، وأن حالات الضرر الشديد عادة ما تكون استثنائية وترتبط بعوامل صحية أو تأخر في العلاج.