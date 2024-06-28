استبدال العمال الفلسطينيين: المصادقة على جلب 6.400 عمال أجانب

بناء على توجيهات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبعد الموافقة على إحضار 92 ألف عامل أجنبي في المناقشة السابقة، اجتمعت لجنة المدراء التنفيذيين الليلة الماضية (الخميس)، حيث قررت تخصيص حصة لجلب ما يصل إلى 6400 عامل أجنبي إلى قطاعات التجارة والبنية التحتية والخدمات.

وفي إطار هذا القرار، سيتم توجيه نداء لأصحاب العمل لأول مرة على الإطلاق للعمال الأجانب في الفئات الخمس التالية: التنظيف، وقاعات المناسبات، والكراجات، وتجارة الجملة والتجزئة (بما في ذلك النقل)، وخدمات البناء والبنية التحتية.

يُشار إلى أنه قبل الحرب كان يعمل في إسرائيل 5572 عاملاً فلسطينياً في المهن التجارية والخدمات. اليوم، هناك نقص في العمالة في السوق في هذه الصناعات. وقررت اللجنة السماح لوزارة الاقتصاد بنشر نداء لأصحاب العمل الباحثين عن عمال في هذه المجالات، من أجل الاستجابة للضائقة القائمة في أسرع وقت ممكن.

وتوضح البيانات التي تلقتها i24NEWS من مصدر أمني: في بداية الحرب، تم منع دخول 170 ألف عامل فلسطيني. 120 ألفاً داخل الخط الأخضر، و50 ألفاً في مناطق الضفة الغربية، وبعبارة أخرى، فإن العمال الأجانب البالغ عددهم 98 ألفاً الذين تمت الموافقة عليهم الآن لا يمثلون سوى حوالي 60% مما يحتاجه الاقتصاد للعودة إلى العمل بالمستوى الذي كان عليه قبل الحرب.

وفي الوقت نفسه، يكسب العامل الفلسطيني في إسرائيل أربعة أضعاف ما يكسبه في السلطة الفلسطينية، ويعتبر هؤلاء العمال رافعة الاقتصاد الفلسطيني. وقفز معدل البطالة بين هؤلاء العمال بمقدار الثلث، وانتقل آخرون للعمل في الزراعة أو العمل داخل السلطة الفلسطينية.

وهكذا، إلى جانب إدخال العمال الأجانب الذي ينبغي أن يفيد الاقتصاد الإسرائيلي - فإن هذه الخطوة مع مرور الوقت ستؤدي إلى زيادة الضرر الاقتصادي على الاقتصاد الفلسطيني، مزيد من أدوات الضغط الى جانب الأدوات الأخرى التي تقود السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار.