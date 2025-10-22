الهند وإسرائيل ترسمان خريطة جديدة للتعاون: أربع زيارات رسمية في ستة أشهر

نشر أول: دفء العلاقات مع الهند. بعد أن نشرنا لأول مرة عن نية رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو زيارة دلهي قبل نهاية العام، أفاد المراسل السياسي لقناة i24NEWS العبرية، غاي عزريئيل، مساء اليوم (الأربعاء) عن جسر جوي لمسؤولين إسرائيليين إلى شبه القارة.

في الواقع، تبيّن أن وزير الخارجية الإسرائيلي ساعر سيغادر في بداية شهر نوفمبر\شباط، وعلى الأرجح أن نتنياهو في شهر ديسمبر\تشرين ثاني، ووزير الأمن الإسرائيلي في فبراير\شباط، وكذلك الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ في الربع الأول من السنة القادمة.

يتوقع الهنود أن يزور نتنياهو أيضًا مومباي، عاصمة الأعمال والمركز المالي، وأيضًا غوجارات، وهي مسقط رأس مودي، وستكون هذه لفتة شخصية من نتنياهو تجاهه. مودي دعا نتنياهو شخصيًا إلى مؤتمر الذكاء الاصطناعي في فبراير\شباط في دلهي، لكن نتنياهو يرغب في تقديم الزيارة، وقد تحدث الاثنان هاتفيًا هذا الأسبوع.

على خلفية تحسن العلاقات - يقف رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى جانب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر. وتقول مصادر مطلعة على تفاصيل الزيارة إن من المتوقع أن يحظى نتنياهو "باستقبال ملكي وأن يعود إلى إسرائيل منتصرا، خاصة في فترة العزلة السياسية في الغرب".

كما هو معروف، قمنا بنشر خبر زيارة نتنياهو للدولة لأول مرة في نهاية الشهر الماضي، إذ تعتبر هذه الزيارة الأولى لرئيس الحكومة الإسرائيلي إلى الهند منذ عام 2018. الزيارة المرتقبة تأتي في فترة تقوم فيها العديد من دول أوروبا بمقاطعة إسرائيل وتهديدها بمقاطعات اقتصادية وحظر أسلحة. فقط في الشهر الماضي وقعت الدولتان سلسلة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي.

إسرائيل توجه أنظارها الآن شرقًا، إلى شريكة تجارية ذات إمكانيات اقتصادية هائلة، ورئيس الحكومة يرغب في استغلال الفرصة من الناحية السياسية وكذلك من الناحية الاقتصادية.