الاتفاق السري بين الصين وإيران - الذي يتجاوز العقوبات الغربية

كيف سيرد ترامب؟ كشفت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم (الاثنين) عن آلية "الالتفاف على العقوبات الأمريكية" التي تسمح للحكومة الصينية بشراء النفط من إيران. هذا اتفاق سري، يسمح، وفقًا لمصادر حالية وسابقة من عدة دول غربية، بما فيها الولايات المتحدة، لإيران والصين بالحفاظ على نظام مقايضة - رغم القيود الدولية.

كيف يحدث ذلك؟ النفط الإيراني يُرسل إلى الصين، التي تُعتبر الزبون الأكبر لطهران – وبالمقابل، شركات صينية مدعومة من الدولة تبني بنى تحتية في إيران. إتمام الصفقة، بحسب المصادر، يتم عبر شركة تأمين مملوكة للدولة الصينية تطلق على نفسها "وكالة ائتمان الصادرات الكبيرة في العالم" وهيئة مالية صينية سرية لدرجة أنه لم يكن من الممكن العثور على اسمها في أي قائمة عامة للبنوك أو الشركات المالية الصينية.

الاتفاق، من خلال تجاوز النظام المصرفي الدولي، وفر شريان حياة لاقتصاد إيران الذي يرزح تحت وطأة العقوبات. حوالي 8.4 مليار دولار من مدفوعات النفط تدفقت عبر قناة التمويل في العام الماضي لتمويل أعمال صينية في مشاريع بنية تحتية كبرى في إيران، بحسب بعض المصادر. إيران صدرت نفط خام بقيمة إجمالية بلغت حوالي 43 مليار دولار في العام الماضي، حسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. مصادر غربية تقدّر أن حوالي 90% من هذه الصادرات تذهب إلى الصين.

النظام الذي يتم من خلاله استبدال النفط الخام الإيراني بالبنى التحتية التي تم بناؤها في الصين يشمل لاعبين رئيسيين: شركة التأمين الحكومية الكبرى في الصين، سينوسور، وآلية تمويل صينية يطلق عليها جميع المسؤولين الرسميين "تشوكسين". في إطار هذا الترتيب، تقوم شركة خاضعة لسيطرة إيران بتسجيل بيع النفط لمشتري صيني تسيطر عليه شركة تجارة النفط الحكومية "جوهاي زينرونغ"، وهي هدف للعقوبات الأمريكية.

المشتري الصيني، في المقابل، يودع مئات الملايين من الدولارات كل شهر لدى تشوكسين – وهذه تقوم بتحويل الأموال بعد ذلك إلى المقاولين الصينيين الذين ينفذون أعمالاً هندسية في إيران، في مشاريع يتم تمويلها بضمان سينوسور. سينوسور تعمل كمادة لاصقة مالية تحتفظ بالمشاريع معًا.