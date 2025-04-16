استراتيجية ترامب : هكذا يخطط لإخضاع اقتصاد الصين

أكد مسؤول في البيت الأبيض اليوم (الأربعاء) أن فرضية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته هي أن الصفقات التجارية مع جيران الصين ستجبرها على القدوم إلى طاولة المفاوضات وتقديم تنازلات في الحرب التجارية. ومن ناحية أخرى، هناك من ينصح بعدم البناء على هذه الاستراتيجية.

وكما ذكرنا، ووفقًا لهذه الاستراتيجية، ستعقد الولايات المتحدة صفقات تعريفات جمركية مع دول في آسيا وحول العالم، وهو ما من شأنه أن يعزل الصين ويخلق اضطرابًا في سلسلة توريدها للعالم. وأضاف المسؤول "نظرا لأن اقتصاد الصين يعتمد على الكثير من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم، فأعتقد أنه بمجرد أن ترى الصين صفقات يتم عقدها مع بلدان أخرى، فإنها سوف تتعرض لضغوط".

قال مسؤول آخر في البيت الأبيض: "من الصعب تحقيق توازن في هذه القضية، لأننا نحصل على أموال من الرسوم الجمركية. نريد أن نرسم صورةً للتحرك نحو التجارة الحرة، لكننا نفضل أيضًا الإيرادات التي تأتي من الرسوم الجمركية". وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن "ترد" الصين على الولايات المتحدة بعقبات بيروقراطية خاصة بها ورسوم جمركية إضافية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الصفقات مع الحلفاء في آسيا قد تستغرق بعض الوقت.