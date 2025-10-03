ثروة ايلون ماسك توصله إلى هذا الإنجاز التاريخي

رجل الأعمال إيلون ماسك، وهو أغنى شخص في العالم، أصبح هذا الصباح (الجمعة) أول إنسان يتجاوز عتبة الـ 500 مليار دولار، وبذلك أصبح أول شخص في التاريخ الذي تتجاوز ثروته نصف تريليون دولار. ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار أسهم شركة تسلا، ما أدى إلى قفزة في ثروته.

سهم شركة تسلا ارتفع بنسبة تقارب 17% منذ بداية السنة. ماسك هو أكبر مساهم في الشركة، ويملك 19.7% من رأس مال أسهمها حتى أغسطس\آب 2025. وليس ذلك فحسب، بل إن حزمة أجور جديدة مقترحة، سيصوّت عليها المستثمرون في نوفمبر\تشرين ثاني، قد تمنح ماسك أسهماً إضافية في تسلا، وترفع صافي ثروته إلى أكثر من تريليون دولار.

تتأثر الثروة الصافية لماسك بشكل كبير بحصصه في شركة تسلا، وكذلك في شركة تصنيع الصواريخ والأقمار الصناعية الخاصة به، سبيس إكس. ووفقًا لوكالة بلومبرغ، ارتفع سعر سهم تسلا بأكثر من 60% في عام 2024، حيث جاء جزء من هذه الأرباح بعد فوز رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر\تشرين ثاني. بيع أسهم سبيس إكس في ديسمبر\كانون أول 2024 زاد من صافي ثروة ماسك بنحو 50 مليار دولار.

ثروة ماسك تفوق ثروات مليارديرات بارزين آخرين، من بينهم مؤسس أمازون جيف بيزوس، مارك زوكربيرغ من ميتا ولاري إليسون من أوراكل.