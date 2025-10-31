بسبب اتفاقية الغاز مع مصر: وزير أمريكي يلغي الزيارة إلى إسرائيل

وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ألغى زيارته المخططة إلى إسرائيل، بسبب رفض وزير الطاقة إيلي كوهين الموافقة على اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر - هذا ما أوردناه صباح اليوم (الجمعة). كوهين يطالب بالانتظار حتى يتم الاتفاق على سعر عادل للسوق الإسرائيلي.

وزير الطاقة يطالب أيضًا بالانتظار لضمان "المصالح الإسرائيلية". بسبب الرغبة في التوصل إلى اتفاق، شنت الإدارة الأمريكية في الأيام الأخيرة حملة ضغوط كبيرة على جهات في إسرائيل، من بينهم إيلي كوهين ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من أجل الموافقة على الاتفاق الذي سيؤدي إلى تصدير غاز بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار دولار.

كوهين طالب بأن تبقى الأسعار للسوق الإسرائيلي جذابة. وبما أن المفاوضات على الاتفاق لم تكتمل بعد، فقد رفض الموافقة على التصدير إلى مصر حتى يتم التوصل إلى حل للقضية. بالإضافة إلى ذلك، تم القيام بأنشطة لتنظيم القضايا السياسية بين الدول.

بالإضافة إلى ذلك، يمكننا أن نؤكد أنّ من بين دوافع القرار بعدم التوقيع على الاتفاق في هذه المرحلة، هناك أيضاً استياء في إسرائيل لما تعتبره من انتهاكات للمصريين لاتفاقية السلام.