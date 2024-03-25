مصر: الحكومة تدرس زيادة احتياطيات السلع لمواجهة القطاع الخاص

طالب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الحكومة بدراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20 في المائة، ووضع خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أي أزمة تتعلق بنقص السلع الغذائية أو ارتفاع أسعارها، بما يزيد قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود في الأسواق المحلية.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية بهدف ضبط الأسواق، لا سيما مع استمرار ارتفاع أسعار عدد من السلع الهامة.

وأكد مدبولي في اجتماع عقده مع بعض الوزراء والمسؤولين لمتابعة إجراءات توفير السلع، الأحد، أن مجموعة من الجهات التابعة للدولة -لم يذكر اسمها- ستتولى مسؤولية توفير مخزون من السلع الاستراتيجية،

واردف رئيس الوزراء، أن الحكومة لا تعمل ضد القطاع الخاص، إلا أنه يجب تدخلها لضبط الأسواق والأسعار، خصوصاً في وقت الأزمات.

وطلب مدبولي من الوزراء والمسؤولين المعنيين تحديد الاحتياجات الفعلية المطلوبة من السلع الاستراتيجية، تمهيداً لبدء إجراءات استيرادها من الخارج، وتوفيرها من قبل الحكومة في الأسواق، بما يسهم في زيادة المعروض منها، وتحقيق نوع من التوازن في أسعارها.

واستعرض الاجتماع، بحسب مجلس الوزراء، الموقف من توافر السلع الغذائية، والمخزون الاستراتيجي منها، إيذاناً بتدخل أجهزة الدولة في حالة حدوث أي أزمة طارئة، بما يمكن الحكومة من إحداث التوازن المطلوب في الأسواق بشأن أسعارها.