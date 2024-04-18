بقيمة نصف مليون شاقل: محتال يشتري بيتسا للجنود الإسرائيليين ويجمع "تبرعات مالية" لهم

ستطلب الشرطة اليوم (الخميس) تمديد اعتقال إسرائيلي من سكان منطقة الشارون وسط إسرائيل، الذي اعتقل بتهمة ارتكاب جرائم احتيال بقيمة تقدر بنصف مليون شيكل - مع استغلاله رغبة المواطنين مساعدة الجنود الإسرائيليين أثناء الحرب.

يأتي اعتقاله بعد تحقيق سري أجرته الوحدة بالتعاون مع شركات الائتمان والذي كشف أن المشتبه به أجرى هذا الأمر عدة مرات حيال مصالح تجارية ومواطنين مختلفين في جميع أنحاء البلاد.

هذا وتلقت الشرطة الأسرائيلية قبل عدة أشهر شكوى من محل لصنع البيتزا في مركز القدس. ويتضح من الشكوى أن المحل كان ضحية لشخص مشتبه به اتصل بهم وأدعى أنه يرغب في طلب عشرات أطباق البيتزا لجنود الجيش الإسرائيلي، كتقدير لنشاطهم في إطار الحرب في غزة.

بعد وقت قصير من هذا الطلب، اتصل المشتبه به مرة أخرى بالمحل وطلب إرسال تبرع نقدي للجنود أيضا، ولذا طلب إعطاء المبلغ الكبير من النقود النقدية للشخص المخول لاستلام طلبية البيتزا,وتحصيل المبلغ المالي من بطاقة الائتمان التي قدمها.

الطلب الذي شمل أطباق البيتزا والمبلغ النقدي وصل إلى عشرات الآلاف من الشيكل في هذه القضية. بعد فترة من الزمن، جاء موصل الطلبية الثمينة لاستلامها، ولكن بعد أيام فقط، اكتشف صاحب المحل أن الصفقة تمت بواسطة بيانات بطاقة الائتمان التي سرقت عن طريق الاحتيال من مواطنين أبرياء.

في أعقاب الحادث، بدأ محققوا قضايا الاحتيال في منطقة القدس بتحقيق سري، في إطار التحقيق، عثر على العديد من الحالات الأخرى المشابهة، والتي وقعت أيضا خارج القدس في مدن مختلفة بإسرائيل. في هذه الحالات أيضا، عمل المشتبه به باستمرار بنفس الطريقة وتحت قصة ابتغطية المخادعة للتبرع لجنود الجيش الإسرائيلي ونجح في تضليل والاحتيال على العديد من الشركات بمبلغ مقدر بنصف مليون شاقل.

بالإضافة إلى ذلك، ارتبط المشتبه به على ما يبدو أيضًا بتنفيذ طلبات كبيرة من النبيذ والمشروبات الكحولية الأخرى بغشرات آلاف الشواقل من خلال تفاصيل بطاقات الائتمان التي حصل عليها عن طريق الخداع.

تبين أيضًا في التحقيق السري أن الرجل حصل على تفاصيل الائتمان من مؤسسات تجارية ومواطنين بريئين، متنكرًا كممثل لشركات الائتمان المختلفة.

عثرت السلطات الليلة الماضية على المشتبه به في هذه المخالفات، البالغ من العمر 48 عامًا، في فندق في أشدود جنوب إسرائيل، واعتقل للتحقيق معه في وحدة الاحتيال في القدس - حيث تم تكديس العشرات من ملفات التحقيق المرتبطة به بسبب جرائم الاحتيال والاستخدام غير المشروع لتفاصيل الائتمان.