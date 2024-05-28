نحو يورو 2024: ديفيد بيكهام سيكون العلامة التجارية لـ"علي إكسبريس"

وقع لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام صفقة ليكون الوجة التجاري لعملاق البيع بالتجزئة AliExpress، وهي منصة بيع بالتجزئة عبر الإنترنت مملوكة لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة علي بابا. ولم تكشف الشركة عن المبلغ الذي تدفعه لقائد منتخب إنجلترا السابق.

ويأتي هذا الإعلان قبل بطولة أوروبا لكرة القدم المقرر أن تبدأ في ألمانيا الشهر المقبل. وفي آذار/مارس، وافقت AliExpress على شراكة حصرية لمنصة التجارة الإلكترونية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وكجزء من الصفقة، سيكون نجم كرة القدم الذي تحول إلى رجل أعمال هو وجه الحملة الإعلامية الخاصة بالمنصة، والتي سيتم تشغيلها خلال المباريات..

وقال بيكهام: "Aliexpress تساعد المشجعين على التقرب أكثر من اتحاد الاتحادات الأوروبية لكرة القدم - يورو 2024 في هذا الصيف من خلال تقديم جوائز رائعة لهم عند وقوع الحدث على أرض الملعب".