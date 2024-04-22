توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين تركيا وقطر والإمارات والعراق لإنشاء "طريق التنمية الاستراتيجي"

أعلنت الحكومة العراقية اليوم الاثنين عن توقيع مذكرة تفاهم رباعية مع تركيا وقطر والإمارات بخصوص مشروع "طريق التنمية الاستراتيجي"، بهدف وضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع. ومشروع "طريق التنمية" عبارة عن طرق برية وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

Ahmad Al-Rubaye/Pool via AP

البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن أن المذكرة وقعت من قبل الجانب العراقي وزير النقل رزاق محيبس ووقع عن الجانب التركي وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو وعن الجانب القطري وزير المواصلات جاسم بن سيف السليطي وعن الجانب الإماراتي وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل محمد المزروعي، ووفقا للبيان شهد السوداني والرئيس التركي رجب طيب إردوغان التوقيع.

ولفت البيان إلى أن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي سيساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة وتوفير نقل تنافسي جديد وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن المشروع المزمع تنفيذه بين تركيا والعراق يهدف الى إنشاء ممر نقل بري وسكك حديدية من البصرة إلى تركيا.

Ahmad Al-Rubaye/Pool via AP

ونقلت الوكالة عن وزير المواصلات والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، قوله إنه "عند اكتمال مشروع طريق التنمية الذي يمر من العراق والأراضي التركية، فإن عملية شحن البضائع ستنخفض إلى 25 يوما" وأوضح أوغلو، أن "حركة السفن التي تمر عبر قناة السويس تستغرق 35 يوما، وأكثر من 45 يوما عبر رأس الرجاء الصالح، أما عند اكتمال طريق التنمية فإن الوقت سينخفض إلى 25 يوما".

وأضاف الوزير التركي أن "المرحلة الأولى من المشروع سيتم تشغيلها العام المقبل، مشيرا إلى أنهم يخططون لبناء 1200 كيلومتر من السكك الحديدية والطرق السريعة ونقل الطاقة وخط للاتصالات ضمن نطاق المشروع".

Ahmad Al-Rubaye/Pool via AP

Ahmad Al-Rubaye/Pool via AP