توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين تركيا وقطر والإمارات والعراق لإنشاء "طريق التنمية الاستراتيجي"

وفقا لوزير المواصلات والبنى التحتية التركي الطريق سيخفض فترة نقل البضائع الى 25 يوما

i24NEWS
دقيقة 2
توقيع مذكرة التفاهمات بحضور اردوغان والسوداني
توقيع مذكرة التفاهمات بحضور اردوغان والسودانيAhmad Al-Rubaye/Pool via AP

أعلنت الحكومة العراقية اليوم الاثنين عن توقيع مذكرة تفاهم رباعية مع تركيا وقطر والإمارات بخصوص مشروع "طريق التنمية الاستراتيجي"، بهدف وضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع. ومشروع "طريق التنمية" عبارة عن طرق برية وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

Ahmad Al-Rubaye/Pool via AP
من اليسار، وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي، ووزير النقل القطري جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، ووزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، يقفون لالتقاط صورة خلال اجتماعهم لتوقيع "طريق التنمية". اتفاق إطاري بشأن الأمن والاقتصاد والتنمية في بغداد، العراق، الاثنين 22 نيسان 2024Ahmad Al-Rubaye/Pool via AP

 البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن أن المذكرة وقعت من قبل الجانب العراقي وزير النقل رزاق محيبس ووقع عن الجانب التركي وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو وعن الجانب القطري وزير المواصلات جاسم بن سيف السليطي وعن الجانب الإماراتي وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل محمد المزروعي، ووفقا للبيان شهد السوداني والرئيس التركي رجب طيب إردوغان التوقيع.

ولفت البيان إلى أن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي سيساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة وتوفير نقل تنافسي جديد وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن المشروع المزمع تنفيذه بين تركيا والعراق يهدف الى إنشاء ممر نقل بري وسكك حديدية من البصرة إلى تركيا.

Ahmad Al-Rubaye/Pool via AP
وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي (يسار)، ووزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو (يمين)، يتحدثان معًا أثناء التوقيع على اتفاقية "طريق التنمية" الإطارية بشأن الأمن والاقتصاد والتنمية في بغداد، العراق، الاثنين 22 أبريل 2024Ahmad Al-Rubaye/Pool via AP

ونقلت الوكالة عن وزير المواصلات والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، قوله إنه "عند اكتمال مشروع طريق التنمية الذي يمر من العراق والأراضي التركية، فإن عملية شحن البضائع ستنخفض إلى 25 يوما" وأوضح أوغلو، أن "حركة السفن التي تمر عبر قناة السويس تستغرق 35 يوما، وأكثر من 45 يوما عبر رأس الرجاء الصالح، أما عند اكتمال طريق التنمية فإن الوقت سينخفض إلى 25 يوما".

وأضاف الوزير التركي أن "المرحلة الأولى من المشروع سيتم تشغيلها العام المقبل، مشيرا إلى أنهم يخططون لبناء 1200 كيلومتر من السكك الحديدية والطرق السريعة ونقل الطاقة وخط للاتصالات ضمن نطاق المشروع".

Video poster
Ahmad Al-Rubaye/Pool via AP
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على اليمين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشهدان توقيع "طريق التنمية" خلال اجتماعهما في بغداد، العراق، الاثنين 22 أبريل 2024Ahmad Al-Rubaye/Pool via AP
Ahmad Al-Rubaye/Pool via AP
وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي (يسار)، ووزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو (يمين)، يوقعان اتفاقية إطار "طريق التنمية" بشأن الأمن والاقتصاد والتنمية في بغداد، العراق، الاثنين 22 أبريل 2024Ahmad Al-Rubaye/Pool via AP
Ahmad Al-Rubaye/Pool via AP
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثالث على اليمين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثالث على اليسار، وزير النقل القطري جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، الثاني على اليمين، ووزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي، الثاني على اليسار. ، لالتقاط صورة خلال لقائهما في بغداد، العراق، الاثنين 22 أبريل 2024Ahmad Al-Rubaye/Pool via AP
تلقت هذه المقالة 0 تعليق