بعد ضغوطات حركة المقاطعة: كارفور تضطر لمغادرة هذه الدول العربية

بعد اتهامها بإقامة علاقات تجارية مع شركات إسرائيلية تعمل في الضفة الغربية، تنسحب علامة كارفور التجارية من عدة دول عربية، وفقًا لإذاعة فرنسا الدولية. خلال عشرة أشهر، أغلقت شركة التجزئة الفرنسية العملاقة متاجرها في الأردن وسلطنة عُمان والكويت والبحرين، وهو نصر رمزي للناشطين المؤيدين للفلسطينيين وأنصار حركة المقاطعة (BDS)، الذين يدعون إلى مقاطعة العلامة التجارية منذ بدء الحرب على غزة.

تُدين الحركة بشكل خاص الشراكة بين كارفور ومجموعة إلكترا للمنتجات الاستهلاكية الإسرائيلية، بالإضافة إلى شركتها الفرعية ينوت بيتان، التي تعمل في المستوطنات في الضفة الغربية. كما تتهم حركة المقاطعة كارفور-إسرائيل بدعم الجيش الإسرائيلي في غزة من خلال توفير طرود للجنود. يُفنّد الرئيس التنفيذي ألكسندر بومبارد هذه الاتهامات، مؤكدًا "حياد المجموعة التام" وعدم وجود أي متاجر أو منتجات لكارفور في المستوطنات في الضفة الغربية.

يُفيد هذا القرار سلسلة متاجر هايبر ماكس الإقليمية، التي تديرها مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية (MAF)، الشريك العريق لكارفور في الشرق الأوسط. وتؤكد ماجد الفطيم، التي تسعى للانفصال عن العلامة التجارية الفرنسية، رغبتها في تلبية الطلب المحلي بشكل أفضل. ومع ذلك، ووفقًا لـ RFI، أقرت المجموعة بانخفاض إيراداتها بنسبة 10% في عام 2024 بسبب المناخ الجيوسياسي المتوتر وتراجع ثقة المستهلك.